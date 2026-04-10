¿Cuántos extranjeros entran a México?

Total de viajeros en México: INEGI

México recibió a 8 millones 12 mil 213 viajeras y viajeros internacionales durante febrero de 2026, lo que representó un incremento de 83.5% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Del total de visitantes, 2 millones 304 mil 933 correspondieron a turistas, mientras que un millón 575 mil 879 fueron excursionistas, es decir, personas que no entraron al centro del país.

Entre los principales motivos de viaje destacaron las vacaciones, recreo u ocio; la visita a familiares o amistades; viajes por motivos profesionales o de negocios; atención médica y bienestar; educación, así como compras entre otros. Los prinipales medios de transporte utilizados por los viajeros fueron vía aérea, vía terrestre y vía marítima.

En términos económicos, el ingreso total de divisas por visitantes internacionales ascendió a 3 mil 268.4 millones de dólares durante febrero. De este monto, 3 mil 12.5 millones de dólares provinieron del gasto de turistas, mientras que los excursionistas aportaron 255.9 millones de dólares.

No obstante, el gasto medio por visitante se ubicó en 407.9 dólares, lo que significó una disminución de 7.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El INEGI señaló que la Encuesta de Viajeros Internacionales permite generar indicadores clave sobre el comportamiento del turismo, los cuales contribuyen a la toma de decisiones para fortalecer el desempeño de la economía mexicana.