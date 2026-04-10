Profeco lanza concurso de dibujo infantil sobre consumo responsable

Profeco llama a niñas y niños a participar en concurso de dibujo sobre consumo responsable

En el marco del día del niño, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), ha lanzado una convocatoria para un concurso nacional de dibujo enfocado al consumo responsable.

La invitación está dirigida a niñas y niños mexicanos de entre 6 y 12 años de edad, quienes deben representar en sus dibujos como practican el consumo responsable en su vida cotidiana y de qué manera estas acciones contribuyen al ahorro familiar y al cuidado del medio ambiente.

Para participar los niños deberán presentar un trabajo de total autoría -no generado por inteligencia artificial-en el cuál representen su creatividad, además el dibujo deberá contener un pie de foto de entre cinco y diez líneas.

Los materiales son de libre elección y pueden incluir diferentes tipos como lápices de colores, crayones, plumones, tinta etc., en tamaño carta.

El certamen se dividirá en dos categorías: de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. La recepción de trabajos estará abierta hasta el 31 de julio de 2026, y las obras deberán entregarse en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana o enviarse por correo postal certificado antes de la fecha límite.

EL concurso premiará a los tres primeros lugares de cada categoría; los dibujos ganadores serán publicados en la Revista del Consumidor, tanto en su versión impresa como digital, y se otorgará el crédito correspondiente a sus autores. Además, los dos primeros lugares recibirán un paquete de libros del Fondo de Cultura Económica.

Los resultados del concurso se darán a conocer durante la primera semana de noviembre a través del sitio web oficial de la Profeco.