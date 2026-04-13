Aumentó el costo de los productos de la canasta alimentaria en marzo de 2026: Inegi

Incremento del precio de la canasta básica

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en marzo del año en curso, el costo de los productos de la canasta básica en el país registró un incremento de 4.6 por ciento a comparación al de marzo 2025, la cual fue de 3.8 por ciento. A nivel mensual, la inflación alcanzó 0.9 por ciento, cifra que también mostró un repunte frente al mes anterior y que regresa a niveles similares a los observados en julio de 2024.

En ese contexto, el instituto explicó que el encarecimiento de la canasta alimentaria, referente para medir las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), fue considerablemente mayor. En marzo, el incremento mensual fue de 2.8 por ciento en la zona rural y de 2.2 por ciento en la zona urbana, impulsado principalmente por el alza en productos básicos como el jitomate y el limón. Mientras el jitomate tuvo mayor incidencia en zonas rurales, el limón impactó más en áreas urbanas; a estos se sumaron el chile, en el ámbito rural, y la papa, en el urbano.

Asimismo, el Inegi reveló que el costo de la canasta alimentaria aumentó 7.9 por ciento en zonas rurales y 8.1 por ciento en urbanas, superando la inflación general en más de tres puntos porcentuales en ambos casos. Este incremento representa un gran repunte frente a marzo de 2025, cuando las variaciones fueron de 2.7 por ciento y 4 por ciento, respectivamente.

Aunado a esto, el instituto indicó que los productos con mayor incidencia en el aumento anual fueron el jitomate y los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. Este último rubro tuvo un mayor impacto en las zonas urbanas, mientras que el jitomate afectó principalmente a las rurales. En tercer lugar, destacaron el bistec de res en el ámbito rural y la leche pasteurizada de vaca en el urbano.

La Crónica de Hoy 2026