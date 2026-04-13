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La cuota que pagan motociclistas, automovilistas y personal que viaja en autobuses aumentó este lunes tras concluir la temporada vacacional

Capufe aumenta tarifa en casetas tras finalización de Semana Santa

Por Brayan Chaga
Aumento de tarifa en casetas (Camila Ayala Benabib)

La cuota que pagan motociclistas, automovilistas y personal que viaja en autobuses aumentó este lunes tras concluir las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con la información de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El costo de la caseta de la carretera Cuernavaca-Acapulco subió de 640 a 670 pesos en automóvil y de 319 a 335 pesos en motocicleta. Para los autobuses, el incremento fue de 100 pesos, ya que el precio se elevó de mil 41 a mil 141 pesos.

Para recorrer el tramo de Córdoba a Veracruz, el costo para los automovilistas subió de 270 a 282 pesos, mientras que en la carretera de México a Cuernavaca el peaje se elevó de 149 pesos a 156 pesos. Los motociclistas que busquen recorrer este tramo, deberán pagar 78 pesos, en lugar de los 74 pesos que pagaron en 2025.

Viajar en automóvil en la autopista México-Querétaro implica pagar 10 pesos más respecto al año pasado, pues el uso por esta vialidad subió de 216 a 226 pesos, mientras que para los autobuses, este desembolso pasó de de 474 a 520 pesos.

En la carretera México-Puebla, el costo para los automóviles se elevó de 216 pesos a 226 pesos, para motociclistas de 107 a 113 pesos, y para autobuses, de 444 a 487 pesos.

Asimismo, de Durango a Mazatlán subió de 784 pesos a 820 pesos cuando el trayecto es en automóvil.

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