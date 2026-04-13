Capufe aumenta tarifa en casetas tras finalización de Semana Santa

Aumento de tarifa en casetas (Camila Ayala Benabib)

La cuota que pagan motociclistas, automovilistas y personal que viaja en autobuses aumentó este lunes tras concluir las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con la información de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El costo de la caseta de la carretera Cuernavaca-Acapulco subió de 640 a 670 pesos en automóvil y de 319 a 335 pesos en motocicleta. Para los autobuses, el incremento fue de 100 pesos, ya que el precio se elevó de mil 41 a mil 141 pesos.

Para recorrer el tramo de Córdoba a Veracruz, el costo para los automovilistas subió de 270 a 282 pesos, mientras que en la carretera de México a Cuernavaca el peaje se elevó de 149 pesos a 156 pesos. Los motociclistas que busquen recorrer este tramo, deberán pagar 78 pesos, en lugar de los 74 pesos que pagaron en 2025.

Viajar en automóvil en la autopista México-Querétaro implica pagar 10 pesos más respecto al año pasado, pues el uso por esta vialidad subió de 216 a 226 pesos, mientras que para los autobuses, este desembolso pasó de de 474 a 520 pesos.

En la carretera México-Puebla, el costo para los automóviles se elevó de 216 pesos a 226 pesos, para motociclistas de 107 a 113 pesos, y para autobuses, de 444 a 487 pesos.

Asimismo, de Durango a Mazatlán subió de 784 pesos a 820 pesos cuando el trayecto es en automóvil.