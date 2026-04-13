Cemex presenta su nuevo producto Concreto Antihumedad

Cemex

Cemex presenta su nuevo producto que describe como una innovación diseñada para atender uno de los retos más frecuentes en las edificaciones: la presencia de humedad y los problemas que conlleva.

Este producto esta diseñado para combatir los problemas de humedad que gran parte de las construcciones de México presenta y que desencadena otras complicaciones.

Su fórmula cuenta con propiedades de repelencia al agua que impide el ingreso de humedad y extiende la vida útil de los elementos constructivos ya que trabaja en todo el material de concreto no solamente en la superficie, lo que contribuye a mantener el efecto “antihumedad” con el paso del tiempo.

“Este avance responde a la necesidad de contar con materiales que contribuyan a mejorar la calidad de las edificaciones en México”, señaló Yuri De los Santos, Vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México.

Además fortalece la estética de las construcciones al mantener la apariencia de las superficies reduciendo la presencia de manchas, salitre y deterioro visible asociado a la presencia de humedad.

Es importante señalar que este producto no sustituye sistemas de impermeabilización cuando éstos son requeridos por el proyecto.