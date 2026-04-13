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Cuenta con propiedad de repelencia en todo el elemento de concreto lo que contribuye a mantener el efecto “antihumedad” con el paso del tiempo

Cemex presenta su nuevo producto Concreto Antihumedad

Por Fátima Chávez
Cemex

Cemex presenta su nuevo producto que describe como una innovación diseñada para atender uno de los retos más frecuentes en las edificaciones: la presencia de humedad y los problemas que conlleva.

Este producto esta diseñado para combatir los problemas de humedad que gran parte de las construcciones de México presenta y que desencadena otras complicaciones.

Su fórmula cuenta con propiedades de repelencia al agua que impide el ingreso de humedad y extiende la vida útil de los elementos constructivos ya que trabaja en todo el material de concreto no solamente en la superficie, lo que contribuye a mantener el efecto “antihumedad” con el paso del tiempo.

“Este avance responde a la necesidad de contar con materiales que contribuyan a mejorar la calidad de las edificaciones en México”, señaló Yuri De los Santos, Vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México.

Además fortalece la estética de las construcciones al mantener la apariencia de las superficies reduciendo la presencia de manchas, salitre y deterioro visible asociado a la presencia de humedad.

Es importante señalar que este producto no sustituye sistemas de impermeabilización cuando éstos son requeridos por el proyecto.

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