Construrama celebra 25 años impulsando el crecimiento de México

Construrama - Cemex

Cemex anunció que conmemora el 25 aniversario de Construrama, la red de tiendas de materiales de construcción más grande del país, establecida como un modelo para impulsar el crecimiento de miles de negocios y el fortalecimiento de la industria en materia de construcción en el país.

Construrama aseguró que desde su creación en 2001, planteó la visión de integrar una red nacional de distribuidores independientes, ofreciendo un servicio de calidad cercano, profesional y respaldado por la experiencia de los propios dueños de la compañía.

La empresa reveló que a sus 25 años de su creación, cuenta con alrededor de 2 mil 400 puntos de venta y 40 mil colaboradores a nivel nacional, esto la consolida como un referente en el sector de la industria.

“Construrama es un modelo de largo plazo con empresarios locales que conocen profundamente a sus comunidades. Durante 25 años, este esquema respaldado por Cemex ha combinado cercanía, profesionalización y confianza para acompañar a quienes construyen en México y fortalecer miles de negocios en todo el país”, afirmó el vicepresidente del Segmento Distribución de Cemex México, Alberto Lozano.

Lozano puntualizó que la red ha evolucionado constantemente mediante la profesionalización y estandarización del servicio, con iniciativas como Universidad Construrama, incorporada hace 9 años, y distinciones como Sello de la Casa, que fortalecen la competitividad de sus concesionarios y mejoran la experiencia de los clientes.

Finalmente, Cemex reiteró que a 120 años de su fundación, su compromiso es crear confianza y seguir incentivando modelos de negocios que promuevan el desarrollo de sus clientes, contribuyan al crecimiento económico local y la construcción de un mejor futuro para el país.

La Crónica de Hoy 2026