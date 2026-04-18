Profeco detecta irregularidades en calcetas deportivas

Calcetas deportivas Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que detectaron incumplimientos en el etiquetado y en la composición de fibras en diversas marcas de calcetas deportivas, tras analizar 56 modelos disponibles en el mercado nacional.

El estudio, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, incluyó pruebas de resistencia, desgaste, solidez de color, elasticidad y verificación de la composición textil. Del total de productos evaluados, 34 corresponden a tipo tin (a la altura del tobillo), 10 a calcetas cortas y 12 a largas.

El laboratorio explicó que 8 modelos de las calcetas tipo tin, incumplieron con la información comercial requerida por la norma oficial NOM-004-SE-2021. Entre las marcas señaladas por la dependencia se encuentran Nike, Adidas, Under Armour y Wilson, entre otras. Asimismo, varias marcas presentaron inconsistencias entre la composición de fibras declarada en la etiqueta y los resultados obtenidos en laboratorio.

En contraste, la Profecó mencionó que los modelos de marcas como Champion, Sporteam, Under Armour y Yorkshire Polo Club obtuvieron calificaciones de excelencia. Destacó el caso de Sporteam por ofrecer el paquete más económico, con seis pares por 75 pesos, mientras que Under Armour presentó uno de los precios más altos.

Para las calcetas cortas, solo un modelo de Nike incumplió con la información comercial completa. Sin embargo, la procuraduría detectó inconsistencias en la composición de fibras en productos de Nike, Puma y Simple Fashion. Las mejores evaluadas en este segmento fueron Shaq, Simply y Basic Wilson, todas con calificación de excelencia.

En cuanto a las calcetas largas, la dependencia reveló que todos los modelos cumplieron con el etiquetado; no obstante, marcas como CAT, Everlast y Wilson presentaron discrepancias en la composición de fibras. Las mejor calificadas fueron Champion, Hanes y Tessa.

La Profeco recomendó a los consumidores adquirir estos productos en establecimientos formales, verificar la talla, revisar los materiales según la actividad física a realizar y considerar la elasticidad de las prendas para evitar molestias.

Finalmente, la dependencia presentó “El Estudio de Calidad ” para consultar los detalles, la cual está disponible en la Revista del Consumidor del presente mes, en el link: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/sumario_estudio_de_calidad_2026_4_kFzZepuY.pdf

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