¿Es tu relación con el dinero el problema? El creador José González Díaz tiene una respuesta

El creador José González Díaz Cortesía

Hay un error de diagnóstico que se repite en millones de personas en América Latina. Cuando las finanzas personales no funcionan, la primera explicación suele ser la misma: falta de dinero. Pero los datos cuentan una historia distinta. Según un informe de la consultora Mercer publicado en 2025, el 74 por ciento de los trabajadores formales de la región destina más de la mitad de su salario al pago de deudas. No son personas sin ingresos. Son personas con ingresos que no saben qué hacer con ellos.

Esa distinción es el punto de partida desde el que trabaja José González Díaz, creador de contenido digital especializado en finanzas personales y patrimonio. Antes de llegar a las redes sociales, González Díaz pasó años en el mundo empresarial, donde observó de cerca algo que los manuales financieros raramente mencionan: que el problema del dinero casi nunca es el dinero.

“El error más común es querer resultados financieros sin primero construir criterio financiero”, ha señalado. “Las buenas finanzas personales no empiezan con un producto. Empiezan con orden, visión y capacidad de pensar en largo plazo.”

Desde esa perspectiva, González Díaz identifica un conjunto de patrones de pensamiento que, más que la falta de ingresos, explican por qué muchas personas con buenos salarios llegan cada mes al mismo punto de partida.

El primero es confundir movimiento con progreso. “Creen que por estar haciendo algo ya están avanzando”, ha explicado, “cuando en realidad muchas veces solo están reaccionando al ruido.” Abrir una cuenta de inversión sin entender el instrumento, cambiar de banco cada vez que aparece una promoción, o acumular aplicaciones financieras sin un plan detrás son ejemplos de ese movimiento que no avanza.

El segundo patrón es buscar el producto antes que el criterio. Antes de preguntarse dónde invertir o qué comprar, la pregunta más útil es otra: ¿qué relación tengo con el riesgo, con el tiempo y con mi propio dinero? Sin esa respuesta clara, cualquier producto financiero puede volverse un problema.

El tercero, y quizás el más extendido, es operar desde la urgencia. Las decisiones financieras tomadas bajo presión, ya sea por una promoción que vence, una deuda que acumula intereses o la presión de no quedarse atrás, suelen ser las más costosas. González Díaz insiste en que la claridad financiera requiere tiempo y que ese tiempo es una inversión, no un lujo.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicados en su informe de competencias financieras 2024, menos del 30 por ciento de los adultos latinoamericanos toma decisiones financieras con base en información comparada. La mayoría actúa por intuición, por costumbre o por lo que le recomendó alguien de confianza, no necesariamente calificado.

La propuesta de González Díaz no es una fórmula ni un método de pasos. Es, en sus propias palabras, una forma de pensar. “Ayudo a empresarios e inversores a entender cómo proteger, hacer crecer y poner a trabajar su patrimonio de forma más inteligente”, define. La palabra clave en esa frase no es patrimonio. Es inteligente.

Antes de buscar el próximo instrumento financiero, la pregunta más útil que cualquier persona puede hacerse es simple: ¿entiendo por qué tomaría esa decisión, o solo estoy siguiendo el ruido?