Creció 1.1% actividad económica interanual de México durante mayo: Inegi

Agricultura, de los sectores que ayudó al impulso de la economía nacional durante mayo pasado

Inegi — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este jueves su reporte de la actividad económica de México interanual para mayo 2026, en el que revela un aumentó de 1.1 por ciento, impulsada los sectores primario y terciario.

El órgano autónomo que se apoya en datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que es el indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo, refiere en su análisis que con base en cifras originales, el crecimiento de la actividad económica nacional para el mes en cuestión es gracias al avance del 7.6% en las actividades primarias (obtenidas de recursos y materias primas directamente de la naturaleza) y del 1.7% en las terciarias (prestación de servicios y distribución de bienes), pese al retroceso del 0.7% en la actividad secundaria (o del sector secundario son los procesos económicos que transforman las materias primas extraídas por el sector primario en bienes manufacturados (productos semielaborados o bienes de consumo de la industria como del ramo automotriz, textil, farmacéutica, construcción y generación de energía).

En 2025, la economía mexicana creció 0.6 por ciento anual y 1.8 por ciento en el cuarto trimestre del año.

En las actividades primarias, la agricultura subió un 8.7 por ciento, mientras que la cría y explotación de animales repuntó 5 por ciento.

El Inegi refiere que en las secundarias, la minería se disparó un 3.9 por ciento; sin embargo, la manufactura retrocedió un 1.5 por ciento; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se contrajo un 0.9% y la construcción cayó un 0.3 por ciento.

En lo que respecta a las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó un 8.8 por ciento y el comercio al por menor avanzó un 0.6% respecto al mes anterior.

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía apunta también avances en servicios de salud y de asistencia social (2.9 por ciento), al igual que los servicios financieros y de seguros (2.6 por ciento), mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación retrocedieron un 2.1 por ciento.

Asimismo, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas se contrajo un 1.9 por ciento.

La Crónica de Hoy 2026