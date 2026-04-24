Cosecha Capital presenta modelo de inversión enfocado en la producción y exportación de limón

Cosecha Capital

Invertir en pesos y generar rendimientos en dólares se posiciona como una alternativa para diversificar portafolios más allá de los instrumentos tradicionales. En este contexto, Yermi Sutton, presidente de Cosecha Capital, presentó a empresarios mexicanos un modelo de inversión enfocado en la producción y exportación de limón persa en el estado de Yucatán.

Cosecha Patrimonial es el Premium Reseller de Citrus Patrimonial —agroindustria con experiencia en producción, cosecha y exportación—, por lo cual estructura un esquema que permite a inversionistas participar en un activo productivo vinculado al sector agroexportador.

El modelo opera a través de certificados con un valor inicial de 305 mil pesos, que representan 30 árboles de limón persa en un terreno aproximado de mil metros cuadrados en Yucatán. Los inversionistas adquieren un 65% de las ventas de exportación totales del proyecto, cuya producción se destina principalmente a exportación hacia Estados Unidos y mercados asiáticos.

Durante la presentación del proyecto, Yermi Sutton —acompañado por Rodrigo Castilla, vicepresidente de Citrus Patrimonial y del empresario Marcus Dantus— destacó que el objetivo es ofrecer productos de inversión con alto valor agregado y potencial de rendimiento estimado del 18 por ciento, frente a alternativas como CETES o instrumentos tradicionales de ahorro.

El esquema contempla mecanismos de respaldo como fideicomisos y coberturas que protegen la producción, en un cultivo orientado exclusivamente a mercados internacionales.

Dado el ciclo natural del cultivo, los inversionistas comienzan a recibir utilidades a partir del mes 49, una vez que los árboles alcanzan su etapa productiva, lo cual ocurre aproximadamente a partir del quinto año.

Se trata de una alternativa de inversión patrimonial de mediano plazo, orientada tanto a la generación de ingresos futuros —como retiro o pensión— como a la construcción de un legado familiar, respaldado por un activo productivo dentro del sector agroindustrial mexicano.