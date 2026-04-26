Veolia presenta una oferta integrada de nueva generación para revolucionar el futuro de la industria de centros de datos

Veolia ha presentado hoy en Londres una nueva oferta global para centros de datos, “Data Center Resource 360”, diseñada para abordar los desafíos ambientales y operativos críticos que enfrenta el sector de infraestructuras digitales en rápida expansión, al tiempo que apoya la resiliencia de las comunidades y responde a sus necesidades esenciales de recursos.

La oferta pone especial énfasis en su integración dentro de los ecosistemas locales, en un momento en que la seguridad ambiental se consolida como una prioridad estratégica clave.

El mercado global de centros de datos está experimentando un crecimiento exponencial, con un número de instalaciones y una capacidad total que se prevé aumenten aproximadamente un 11 % anual hasta 2034.

Sin embargo, casi la mitad de las instalaciones planificadas o en construcción podrían enfrentar retrasos o restricciones en los permisos, provocados principalmente por preocupaciones relativas al consumo de agua, las limitaciones de recursos locales y el consumo energético.

En este contexto, el mercado de soluciones integrales para centros de datos que aborda estos desafíos está creciendo rápidamente; en la actualidad se estima que alcanzará los 5,000 millones de dólares anuales a nivel mundial para 2030.

Con presencia activa junto a los 10 principales operadores globales de centros de datos en más de 100 instalaciones, Veolia cuenta con un conocimiento único de sus necesidades, respaldado por una sólida experiencia internacional y una cartera de tecnologías propias en gestión del agua, los residuos y la energía, lo que le permite diseñar la oferta más relevante del mercado.

La solución integral de nueva generación de Veolia está diseñada para desplegarse rápidamente y transformar los centros de datos en hubs circulares, con una huella de carbono neutra y positiva en agua (con hasta un +20 % de reutilización energética, −75 % de huella hídrica y hasta un 95 % de reciclaje y reutilización de residuos), impulsando infraestructuras digitales futuras resilientes, de alto rendimiento y verdaderamente sostenibles, al tiempo que contribuye a la seguridad ambiental y la resiliencia a largo plazo de los territorios.

«Esta oferta de nueva generación está diseñada para apoyar el crecimiento de la infraestructura digital estratégica que da forma al mundo actual. Estamos orgullosos de ser la primera y única empresa que ofrece una solución verdaderamente global, integrada y circular para centros de datos. Se trata de un mercado estratégico, en la confluencia de la revolución digital y la ecológica.

En un momento en que la seguridad ambiental se ha convertido en un asunto geoestratégico, y el acceso a recursos clave como el agua y la energía es cada vez más crítico, es esencial ayudar a los operadores a hacer que los centros de datos sean más eficientes en el uso de recursos, más resilientes y mejor conectados con sus comunidades.

Podemos ayudar a convertir estas infraestructuras en verdaderos aliados de las comunidades locales, generando tanto valor ambiental como rendimiento digital», ha afirmado Estelle Brachlianoff, directora general de Veolia. «Esta oferta está plenamente alineada con nuestro plan estratégico GreenUp, cuyo objetivo es acelerar la transformación ecológica en todos los sectores mediante soluciones concretas, escalables y de alto impacto».

Los mercados estratégicos y prioritarios de crecimiento de Veolia incluyen Estados Unidos y Europa (Alemania, Reino Unido y Francia), donde el desarrollo de centros de datos se está acelerando y las expectativas ambientales son las más elevadas del mundo.