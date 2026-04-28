“Tendré un ahorro mensual de $18.00 en gasolina″

El economista Ramón Carlos Torres, que participa en el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, expresa los claroscuros de la medida a partir de cálculos que realizó para sí mismo con los datos hechos públicos hasta ahora. En el caso de las tarjetas, señala, a partir del 1 de mayo “recibiría yo una disminución de 30 centavos por litro, si yo consumo gasolina magna y mi consumo por mes es alrededor de 60 litros, querría decir que voy a tener un descuento de 18 pesos en el gasto de gasolina mensual”.

“¿Qué tan considerable es esto o no?”, se pregunta Torres, “pues ya depende cómo se le vea, pero también entiendo que quizás para otros, que tienen otra dinámica, esto puede afectar. Lo que se insistió mucho, y es muy cierto, es que esto tiene un impacto indirecto”.

Expone que el impacto indirecto que tienen los precios de combustibles es mucho mayor: “porque casi todo lo que yo consuma o que tenga de servicios tiene impregnado, por decirlo de alguna manera, un precio de combustibles. Sí diría que a lo mejor incluso ese efecto indirecto, en mi caso particular, puede ser más importante que el directo de estos 18 pesos. Y a mucha gente que no tiene auto, pues eso le puede beneficiar; quizás el más importante es el peso del diésel, es más un combustible para vehículos de carga, de transporte, y ahí el efecto puede ser mayor”.

El especialistas universitario, estudioso del tema energético y su vinculación con el desarrollo nacional, expone que se trata de una noticia interesante, dentro de la ruta deseable, y destaca que se intenta llegar a concertación de voluntades políticas, “creo que hay un esfuerzo por tratar de que esto sea asimilable, negociable y, sobre todo, que haya diálogo con quienes deben participar en este proceso, por lo menos en la parte empresarial y bancaria. De verdad que eso no deja de ser encomiable”.

Se informó, señala, de un abanico de acciones y “nos hicieron saber que esto, en términos de pesos y centavos significaba 2.57 pesos por transacción promedio, tanto para tarjeta de débito como para los vales abiertos. Por cargada de gasolina o de diésel, por decirlo así. No es por litro, sino por cargada de gasolina”, expone respecto a la claridad que la población tiene que tener para evaluar el impacto que pueden esperar.