Pese a políticas de Trump, remesas a México crecen en el primer trimestre del año

Envíos de dinero de connacionales desde EU se mantiene al alza

Envíos de connacionales — El Banco de México (Banxico) informó este lunes que en el primer trimestre de 2026 se recibieron 14 mil 457 millones de dólares en remesas, un aumento interanual de 1.4 por ciento, luego de que en marzo pasado los envíos de dinero de connacionales crecieron un 4.9 por ciento tras casi un año de descenso en los ingresos y en medio del endurecimiento de políticas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con el banco central, a México llegaron 203 millones de dólares más que los 14 mil 254 millones de dólares recibidos en los primeros tres meses de 2025. Sin embargo, el número de operaciones cayó un 4 por ciento hasta 35.71 millones, siendo el 99 por ciento de las operaciones transferencias electrónicas.

Tan solo en marzo pasado, México captó cinco mil 394 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 4.9 por ciento.

El Banco central reportó que durante 2025, México recibió 61 mil 791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4.6 por ciento y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

Banxico refiere que las remesas representan cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

En julio de 2025, Estados Unidos anunció un impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

La Crónica de Hoy 2026