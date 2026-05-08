Estima Concanaco Servytur que Día de las Madres dejará derrama por más de 90 mil mdp

El organismo empresariasl estima que el gasto por persona por el Día de las Madres será de al menos 2 mil pesos (Archivo)

10 de Mayo — La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que la derrama económica por el festejo del Día de las Madres que se celebrarár este 10 de mayo sería por alrededor de 94 mil millones de pesos.

El organismo empresarial subrayó que esta cifra representa un aumento del 7 por ciento con relación a lo registrado el año pasado en este festejo, por lo que en términos individuales, el gasto que realizará cada persona será cercano a los 2 mil pesos.

Concanaco Servytur refiere que este incremento en el gasto por el Día de las Madres estaría relacionado tanto con un mayor ingreso individual como con la inflación en los servicios.

Asimismo, apunta que el nivel de consumo resaltará la importancia que tiene para la sociedad y la economía mexicanas para el festejo a las madres.

El presidente de la confederación, Octavio de la Torre, hizo un llamado a destinar el gasto del 10 de mayo en negocios locales, con el fin de “fortalecer el mercado interno, generar ingresos para las empresas familiares y mantener viva la economía de nuestras comunidades”.

De acuerdo con el organismo empresarial, esta sería la tercera fecha con la mayor derrama económica, sólo por detrás de los festejos decembrinos y con el Buen Fin (que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2025 el gasto superó los 219 mil millones de pesos en ventas).

En lo que respecta a las opciones que se tendrán para agasajar a las reinas del hogar, el organismo refiere en un comunicado que unos 5 millones de negocios verán un beneficio gracias al consumo por este festejo, incluyendo “ropa, calzado, flores, restaurantes, cafeterías, pastelerías, chocolates, perfumería, electrodomésticos, electrónicos, cines, teatros y experiencias familiares”.

Por otra parte, cifras demográficas en las que se resalta que en México hay 38.5 millones de mujeres de 15 años y más que son madres, de las cuales 11.5 millones son jefas de familia.

La Crónica de Hoy 2026