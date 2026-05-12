Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores: alza por alianzas en telecomunicaciones

La Bolsa Mexicana de Valores cerro esta jornada con una leve tendencia a la alza.
Las empresas con mayores ganancias del día fueron:
- Megacable Holdings, cuyas acciones aumentaron un 3.5% tras el anuncio de una alianza en telecomunicaciones;
- Peñoles, también incrementó sus acciones por la alza internacional de metales preciosos;
- Orbia Advance Corporation también registró una alza.
Por el contrario las empresa con mayor pérdidas esta jornada fue:
- Becle, con un retroceso de aproximadamente 5% por acción.
Analistas coinciden en que las expectativas en la tasa de interés influirán en el desempeño bursátil en los próximos días.