Sheinbaum se compromete a revisar descuentos injustos a pensionados de Pemex

Jubilados de Pemex y CFE acusan cobros indebidos a sus pensiones (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Revisión a cobro de pensiones — La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió este lunes a revisar recortes injustos que se estén aplicando a personas jubilados y que reciben pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que entrara en vigor la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”.

La mandataria abordó el tema luego de quejas sobre cobros indebidos al pago de pensiones quincenales llegaron a sus manos, como el de un extrabajador de Petróleos Mexicanos al que presuntamente le están haciendo descuentos injustos y al que sus ingresos no superan los 70 mil pesos mensuales, y para ello mostró sus recibos quincenales como evidencia. Frente a este problema, la Jefa del Ejecutivo ordenó hacer revisiones para rectificar estos casos.

Sheinbaum señaló que para dejar claro que no se dejarán las cosas sin respuesta, “pedí a CFE a Pemex, principalmente, a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 mil y en todo caso se revisaría. Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar”.

En la misma línea, apuntó que “estamos haciendo una valoración, me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos un cambio constitucional que establece que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la Presidenta y estamos revisando de acuerdo con lo que nos dicen”.

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