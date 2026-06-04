Corte pone freno a exsocio de David Penchyna: anulan indemnización de mil 100 mdp a Rafael Zaga Tawil

Banco Actinver

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo revés judicial al empresario Rafael Zaga Tawil, exsocio del exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub, al anular una resolución que ordenaba a Banco Actinver pagarle una indemnización cercana a los mil 100 millones de pesos por el supuesto manejo irregular de un fideicomiso.

Con el voto de ocho ministros, el máximo tribunal concedió un amparo a la institución financiera y dejó sin efectos la sentencia emitida por un juzgado mercantil de la Ciudad de México, que había condenado al banco a cubrir mil millones de pesos por daños y otros 100 millones por daños punitivos.

El caso forma parte de los procesos vinculados al fraude por alrededor de 5 mil millones de pesos que afectó al Infonavit durante la administración de David Penchyna. De acuerdo con la información del caso, la Fiscalía General de la República logró recuperar cerca de 3 mil millones de pesos relacionados con esas operaciones.

Rafael Zaga Tawil buscaba recuperar más de mil millones de pesos mediante este litigio, pero la resolución de la Corte cerró, por ahora, esa posibilidad.

La discusión se realizó dentro del amparo indirecto 9/2024. El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, concluyó que la sentencia que favorecía al empresario partía de una interpretación incorrecta sobre el origen de los recursos involucrados.

Según la resolución, los montos cuya afectación reclamaba Zaga Tawil no formaban parte del patrimonio del fideicomiso que supuestamente había sufrido el daño, por lo que no existían elementos suficientes para mantener la condena contra Banco Actinver.

El conflicto tuvo su origen en un fideicomiso creado en 2017 con una aportación inicial de mil millones de pesos. Aunque Actinver fungía como fiduciario, Zaga Tawil conservaba facultades de instrucción y administración dentro del esquema financiero.

Con el paso de los años surgieron controversias por diversos movimientos de recursos entre fideicomisos, situación que derivó en la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En 2020, la UIF incluyó al empresario en una lista de personas presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y ordenó restricciones sobre operaciones vinculadas con él. Tras esa determinación, Banco Actinver revocó sus facultades de administración dentro del fideicomiso y únicamente mantuvo atribuciones para actos de representación legal, lo que detonó una serie de disputas judiciales.

La resolución también representa un golpe legal para Zaga Tawil, quien mantiene una orden de aprehensión en México por su presunta participación en el desvío de recursos del Infonavit y actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por temas relacionados con su situación migratoria.

Con esta decisión, la Suprema Corte dejó sin efecto la indemnización millonaria que había obtenido el empresario y cerró uno de los procesos judiciales derivados de las investigaciones por el presunto fraude que marcó la gestión de David Penchyna al frente del Infonavit.