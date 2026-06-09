AvaFin México inaugura su primera sucursal física en Puebla

AvaFin México anuncia oficialmente la apertura de su primera sucursal física en el territorio nacional, ubicada en el corazón de Puebla. Este hito estratégico marca un nuevo capítulo en el crecimiento y evolución de la compañía en México, integrando por primera vez su exitoso modelo digital con trato personalizado en sucursal.

Avafin

Desde su llegada al mercado mexicano en 2016, AvaFin ha sido pionera en ofrecer préstamos en línea a través de canales digitales de vanguardia: su sitio web intuitivo, centro de atención telefónica, servicio por WhatsApp y aplicación móvil completamente funcional. Durante una década, la empresa ha brindado préstamos personales de corto plazo y préstamos en parcialidades a miles de mexicanos, manteniendo siempre su compromiso con la accesibilidad, rapidez y simplicidad.

Esta nueva sucursal de préstamos de AvaFin en Puebla representa la evolución natural de este modelo exitoso, complementando la conveniencia digital con la cercanía del establecimiento físico. Este enfoque híbrido ha sido diseñado específicamente para hacer los servicios financieros más accesibles para todos los segmentos de la población.

Un enfoque centrado en el cliente

La sucursal de Puebla encarna el enfoque centrado en el cliente que distingue a AvaFin en el competitivo mercado financiero mexicano: construir relaciones de largo plazo mediante soluciones financieras personalizadas, accesibles y ágiles. Y es que la misión de la compañía es estar junto a las personas en los momentos que más importan y a lo largo de toda su trayectoria financiera, desde sus primeros pasos en el mundo del crédito hasta el establecimiento de un historial crediticio sólido.

“Esta apertura es una nueva expresión de nuestro compromiso por estar presentes para nuestros clientes: de forma cercana, conveniente y más próximos a sus comunidades”, comentó Amanda Ochoa Aguilar, Managing Director de AvaFin México. “Desde 2016 hemos acompañado a clientes en México a través de canales digitales. Hoy, con nuestra primera sucursal en Puebla, no solo estamos en línea: también estamos más cerca de ellos”.

Estrategia de consolidación y confianza

Con la inauguración de su primera sucursal física en México, AvaFin busca fortalecer la confianza de sus clientes existentes y atraer a nuevos usuarios que prefieren la atención presencial para sus trámites financieros. Su objetivo es ampliar el acceso a sus servicios y consolidar una presencia más cercana en las comunidades donde opera, sin sacrificar el tipo de proceso ágil y sencillo que ha definido su experiencia digital hasta hoy.

La empresa considera esta apertura como un paso en su desarrollo en México, demostrando su confianza en el mercado y compromiso con el crecimiento sostenido. Al combinar la flexibilidad de los canales digitales con acompañamiento cercano en sucursal de calidad, AvaFin responde mejor a las necesidades diversas de sus clientes, ofreciendo distintas opciones para interactuar con la compañía.

Detalles operativos de la nueva sucursal

La nueva sucursal de AvaFin está estratégicamente ubicada en Puebla Centro, en C. 2 Poniente #323, una zona de alta afluencia y fácil acceso para la población local. Las instalaciones brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, ampliando significativamente el horario comparado con sucursales tradicionales, así como los sábados de 9:00 a 18:00 horas para atender a clientes que trabajan durante la semana.

Los clientes podrán realizar directamente su solicitud de préstamo en la sucursal, con acompañamiento personalizado durante todo el proceso y asistencia especializada relacionada con los productos y servicios de AvaFin. Se garantiza que el equipo de atención está capacitado para guiar a cada cliente desde la solicitud inicial hasta la aprobación y desembolso del crédito.

Más sobre AvaFin México

AvaFin México ofrece soluciones de financiamiento a clientes mexicanos desde 2016 mediante canales digitales avanzados. La compañía forma parte de AvaFin Group, grupo internacional de servicios financieros que opera en la actualidad en cinco países de Europa y Latinoamérica.

Además, AvaFin Group es subsidiaria de Capitec Bank, el banco con mayor número de clientes en Sudáfrica, lo que respalda la solidez financiera y la experiencia operativa de AvaFin en el mercado mexicano.