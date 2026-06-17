¿Qué es crece tu Mipyme? La iniciativa para desarrollar pagos digitales en negocios

Mipyme Los negocios aprendieron a digitalizar servicios y pasarelas de pagos para el gran evento del verano. (Pixabay)

México es parte del gran torneo de futbol este 2026, por lo que miles de negocios tenían la necesidad de digitalizar sus servicios, además de sus métodos de pago, ya que la afluencia de visitantes extranjeros aumentaría.

¿Qué es crece tu MIPYME?

De esta forma, la Secretaría de Economía y Visa presentan avances de la iniciativa “Crece tu MIPYME con pagos digitales”, ya que al menos unos 692 mil negocios fueron digitalizados antes del inicio del evento futbolero más grande del mundo.

Así, “Crece tu MIPYME con pagos digitales” superó la meta de 500 mil negocios digitalizados prevista para antes del inicio de esta celebración, como parte de la estrategia social del Gobierno de México.

Esta iniciativa, presentada en diciembre de 2025 por la Secretaría de Economía, Visa y tres socios estratégicos (BBVA, Global Payments y Getnet), se consolidó como una alianza de la industria con la incorporación de nueve adquirentes y agregadores aliados adicionales.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia Mundial Social del Gobierno de México, orientada a que los beneficios asociados al certamen futbolero trascienden las sedes y generen impactos económicos y productivos de largo plazo para las MIPYMES de todo el país.

Gracias a esta alianza, micro y pequeños comercios pueden acceder a beneficios, como terminales gratuitas, comisiones promocionales y tecnologías innovadoras de pagos sin contacto a través de teléfonos inteligentes (Tap to Phone).

¿Dónde se localizan las empresas beneficiadas por crece tu MIPYME?

De acuerdo con un análisis realizado por Visa, el 29% de las empresas beneficiadas se ubica en entidades sede del Gran Torneo de Futbol, mientras que el 71% restante en otras entidades federativas, lo que confirma el alcance nacional de la iniciativa.

La Secretaría de Economía y Visa dieron a conocer los avances de “Crece tu MIPYME con Pagos Digitales”, una colaboración público-privada orientada a ampliar la aceptación de pagos digitales y a acercar los servicios financieros a las MIPYMES.

La iniciativa ha permitido que 692 mil MIPYMES en el país cuenten con la posibilidad de aceptar pagos con tarjeta. Un análisis de Visa, con información provista por los adquirentes y agregadores participantes.

Una muestra de estas empresas refleja ventas mensuales promedio con tarjeta de $16,909 pesos, 36 transacciones promedio al mes y un ticket promedio de $464 pesos por venta. Asimismo, los establecimientos incrementaron sus ventas con tarjeta en 68% al comparar su primer mes de aceptación con el último mes registrado.

“Desde la Secretaría de Economía impulsamos una agenda de digitalización para que las MIPYMES se integren plenamente a la economía, fortalezcan su competitividad y aprovechen nuevas oportunidades de crecimiento. En el marco del Mundial Social, esta iniciativa muestra que los beneficios pueden llegar a más negocios, más regiones y mantenerse más allá del torneo”, señaló Ximena Escobedo, Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Lo que comenzó con tres socios estratégicos, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un esfuerzo de industria, con la incorporación de nueve aliados adicionales, todos comprometidos con acelerar la digitalización de pagos en México, en alineación con los objetivos de inclusión financiera y desarrollo económico del Gobierno de México.

A los socios estratégicos, BBVA, Global Payments y Getnet, se han sumado Clip, Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Banco Azteca, Netpay y Multiva, fortaleciendo el alcance nacional de la iniciativa y ampliando las opciones de aceptación de pagos para los negocios de menor tamaño, tanto para el torneo futbolero, como hacia adelante.

A través de Visa y la participación de adquirentes y agregadores, se logró:

El acceso a terminales sin costo,

Comisiones promocionales para promover la activación,

El despliegue de tecnología de pagos sin contacto, incluyendo soluciones innovadoras de pago, como Tap to Phone, que convierte el teléfono celular en una terminal de cobro.

Los resultados del análisis también reflejan el carácter nacional de este esfuerzo: el 29% de las empresas beneficiadas se ubica en las entidades que serán sede del torneo futbolero, mientras que el 71% restante se encuentra en otras entidades federativas.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Economía y Visa han activado líneas de colaboración con las Secretarías de Desarrollo Económico de los tres estados sede del gran evento, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, así como con Yucatán, Estado de México, Hidalgo y Puebla, con el objetivo de potenciar el impacto territorial del programa y acercar soluciones de pago digital a más negocios locales.

“El impacto de este torneo se extiende más allá de lo deportivo, con el potencial transformador de impulsar el crecimiento económico y tecnológico a largo plazo de las naciones anfitrionas. La digitalización de pagos es una herramienta clave para que los pequeños negocios crezcan, incrementen sus ventas, se vuelvan más resilientes y accedan a nuevos clientes y servicios financieros. Estos resultados reflejan el compromiso de Visa y como el poder de la colaboración público-privada, como esta alianza pone la tecnología al servicio de las MIPYMES y acompaña la estrategia del Gobierno de México para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo”, afirmó Francisco Valdivia, Director General de Visa México.

Esta alianza público-privada busca que los micro y pequeños negocios cuenten con opciones de cobro que se adaptan a su tamaño, para que en el corto plazo puedan beneficiarse de la derrama económica que se espera genere el torneo futbolero, a la vez que contribuyan a incrementar ventas, atender nuevos clientes, acceder a productos financieros y mejorar su educación financiera.

La Secretaría de Economía y Visa destacaron que esta colaboración con los principales adquirentes y agregadores del país continuará más allá de este icónico evento deportivo, para seguir contribuyendo a la estrategia de digitalización de pagos del Gobierno de México.

Para conocer todos los detalles de la iniciativa y registrarse, las empresas pueden visitar el sitio oficial: https://mipymes.economia.gob.mx/. Allí encontrarán información sobre las propuestas de los aliados y socios estratégicos, para que las MIPYMES interesadas puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.