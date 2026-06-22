Mitchelle Cobb: lo que el error enseña cuando se deja de ignorarlo

Mujeres emprendedoras Especial

“Las decisiones tomadas desde el miedo rara vez son correctas.”

Mitchelle Cobb lo dice con calma. No como una frase preparada ni como una recomendación general. Habla desde experiencias que la obligaron a replantear la forma en que tomaba decisiones y evaluaba a las personas con las que trabajaba.

Eso también forma parte de su recorrido.

Lo que nadie programa

Hay un episodio que Mitchelle Cobb menciona sin rodeos: el momento en que depositó su confianza en personas del ámbito profesional que terminaron generándole problemas.

“No fue solo una pérdida económica, sino emocional”, dice.

Las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Y las dos tuvieron consecuencias que fueron más allá de lo inmediato.

Lo que vino después no fue un cambio repentino. Fue un proceso que se fue construyendo con el tiempo. Hoy evalúa a posibles socios y colaboradores a partir de factores que considera fundamentales: trayectoria, consistencia y valores.

“Más allá de lo que dicen, observo lo que hacen”, dice.

Fallar hacia adelante

A finales de 2024, la empresaria Silvina Moschini explicó en una entrevista con Expansión que la capacidad de adaptarse, corregir el rumbo y seguir avanzando suele marcar diferencias importantes en trayectorias empresariales de largo plazo.

Mitchelle Cobb no suele hablar del fracaso en esos términos, pero sí reconoce la importancia de analizar lo ocurrido antes de tomar la siguiente decisión.

“Ahora actúo con estrategia y mentalidad. Analizo, ajusto y priorizo.”

La calma como herramienta

Tomar decisiones bajo presión es una situación habitual para muchas personas que emprenden. En algunos casos las respuestas llegan rápido. En otros, el margen de error obliga a observar con más atención antes de actuar.

Mitchelle Cobb habla de ese aprendizaje desde la experiencia. Con el tiempo llegó a la conclusión de que reaccionar rápido y decidir bien no siempre son la misma cosa. Para ella, la resiliencia tiene relación con mantener claridad suficiente para evaluar escenarios incluso cuando existe presión o incertidumbre.

“Mantengo la calma, porque las decisiones tomadas desde el miedo rara vez son correctas.”

Lo que queda

Mitchelle Cobb habla de los errores como parte de su recorrido profesional. No los presenta como algo que deba ocultarse ni como historias destinadas a demostrar superación. Los menciona porque forman parte de las experiencias que influyeron en la forma en que trabaja actualmente.

En esas experiencias hay pérdidas, ajustes, decisiones equivocadas y también aprendizajes que terminaron modificando su manera de relacionarse con otras personas y de evaluar nuevas oportunidades.