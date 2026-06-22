Patriot Aviation busca democratizar la aviación privada en México: así quiere transformar la forma de viajar

Patriot Aviation Foto: Patriot Aviation

Durante años, hablar de aviación privada en México era prácticamente sinónimo de exclusividad. Jets privados, hangares y vuelos ejecutivos parecían reservados únicamente para empresarios multimillonarios, celebridades o figuras políticas. Sin embargo, esa percepción está comenzando a cambiar.

En medio de la transformación que vive el sector aeronáutico, Patriot Aviation, empresa mexicana con más de dos décadas de experiencia en la industria, busca romper paradigmas y convertir la aviación privada en una alternativa de movilidad más cercana, flexible y accesible para un mayor número de personas. La visión de la compañía es clara: democratizar la aviación ejecutiva en México y aprovechar la tecnología para transformar la experiencia de volar.

La compañía nació como una empresa familiar fundada hace más de 20 años y actualmente atraviesa una etapa de expansión impulsada por una nueva generación de directivos.

"La empresa ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos cinco años gracias a que las nuevas generaciones hemos impulsado el crecimiento con nuevas formas de pensar dentro de la aviación privada“, explicó María Ana Morales, directora de Patrot Aviation durante la entrevista.

La directiva reconoce que la industria aeronáutica privada todavía es poco conocida en México y considera fundamental acercar este mundo al público.

"Nos apasiona mucho compartir lo que es el mundo de la aviación privada porque pocos lo conocen“, señaló.

La personalización, el gran diferenciador de Patriot Aviation

En un mercado cada vez más competido, Patriot Aviation asegura que su principal fortaleza está en el servicio.

Para la empresa, un vuelo privado no comienza cuando la aeronave despega, sino desde el primer contacto con el cliente.

"Para nosotros no eres un cliente más, si no eres un cliente de casa. Siempre vamos a hacer una experiencia completamente personalizada“, afirmó Juan Pablo Morales Herrerías, director comercial de la empresa.

La personalización alcanza aspectos tan específicos como las bebidas que el pasajero prefiere, la música que escucha, los alimentos que consume e incluso la temperatura que desea dentro de la aeronave.

"Cuidamos cada uno de los detalles y es algo que nos distingue de la competencia“, aseguró.

La empresa adapta cada experiencia de vuelo al motivo del viaje.

"Si es una cita de trabajo, si es un cumpleaños o cualquier situación que el cliente quiera celebrar, lo hacemos completamente personalizado y a la medida“, añadió Morales Herrerías.

Aunque la renta de aeronaves ejecutivas sigue siendo su principal línea de negocio, Patriot Aviation ha construido un ecosistema de servicios que va más allá del transporte privado. Actualmente ofrece los siguientes servicios:

Renta de aeronaves ejecutivas.

Paquetes de horas de vuelo.

Administración integral de aeronaves.

Servicios de ambulancia aérea.

Operaciones nacionales e internacionales.

Los paquetes de horas están diseñados especialmente para personas o familias que realizan varios viajes al año y permiten acceder a distintos tipos de aeronaves, desde jets ligeros hasta aviones de largo alcance.

Seguridad con estándares de aerolínea comercial

Uno de los temas más sensibles en la aviación privada es la seguridad.

En ese sentido, Juan Pablo Morales Herrerías explicó que Patriot Aviation opera bajo los mismos lineamientos regulatorios que una aerolínea comercial.

"Al ser un taxi aéreo estamos regulados bajo los mismos estándares que una aerolínea. Realmente somos una aerolínea y así nos ven las autoridades“, afirmó.

El directivo detalló que la compañía se encuentra regulada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y los propios fabricantes de las aeronaves.

"Esto le garantiza al cliente que cumplimos con todos los estándares de seguridad y calidad necesarios para garantizar la operación“, señaló.

Además, Patriot Aviation cuenta con su propio centro de mantenimiento certificado.

"Todos los mantenimientos los hacemos al día y al momento que son necesarios. No dependemos de un tercero“, explicó Morales Herrerías.

Quizá el objetivo más ambicioso de la empresa sea modificar la percepción que existe alrededor de los vuelos privados.

"En México todavía nos faltan entre 10 y 15 años para que la gente vea la aviación privada como algo normal y no solo como un servicio para mandatarios, ultra ricos o celebridades“, dijo Juan Pablo Morales Herrerías.

Para lograrlo, Patriot Aviation impulsa nuevos modelos de acceso que buscan reducir costos y aumentar la flexibilidad:

Vuelos compartidos.

Compra de asientos individuales.

Vuelos de reposicionamiento o Empty Legs.

Tarjetas de horas de vuelo o Jet Cards.

"Estamos haciendo una labor muy fuerte de democratizar estos servicios“, subrayó el directivo.

Un servicio hecho a la medida

La empresa asegura que cada operación inicia con un proceso de consultoría.

"Nosotros tratamos de hacer más que una venta; hacemos una venta consultiva, un traje a la medida para cada ocasión“, explicó Juan Pablo Morales Herrerías.

Antes de recomendar una aeronave, el equipo analiza diversos factores:

Destino.

Número de pasajeros.

Viajes con niños.

Personas con capacidades especiales.

Horarios.

Condiciones climáticas.

Objetivos del viaje.

"La pregunta clave para un cliente es: ¿qué prefieres? ¿Ahorrar tiempo, ahorrar comodidad o ahorrar dinero?“, indicó.

Otro de los servicios que distinguen a Patriot Aviation es su división de ambulancias aéreas.

Morales Herrerías reconoce que se trata de una de las operaciones más exigentes de la empresa.

"Son misiones muy particulares, muy especiales y complicadas. No cualquier operador se puede aventar este tipo de operaciones“, afirmó.

La compañía realiza traslados médicos tanto nacionales como internacionales, muchos de ellos en situaciones de emergencia y bajo tiempos de respuesta extremadamente reducidos.

Más de 15 mil pasajeros y presencia en 150 destinos

Las cifras alcanzadas por la empresa durante 2025 reflejan el crecimiento del sector:

Más de 4 mil horas de vuelo.

Cerca de 2 mil 400 operaciones seguras.

Más de 15 mil pasajeros transportados.

Operaciones en 150 destinos.

Para Mariana, estos números representan el esfuerzo de un equipo que opera de manera ininterrumpida.

"La verdad es que es una industria que no es nada fácil. Trabajamos 24 horas al día, los siete días de la semana, los 365 días del año“, explicó.

Las cifras también colocan a Patriot Aviation entre los cinco operadores privados más importantes de América Latina.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo para convertirnos en los número uno“, aseguró.

La tecnología se ha convertido en otro de los pilares de crecimiento de la compañía.

"Estamos implementando la inteligencia artificial desde que llega tu primera solicitud“, reveló Mariana. La empresa ya utiliza herramientas de IA para:

Atención inmediata al cliente.

Personalización de vuelos.

Cotizaciones automáticas.

Procesos comerciales.

Operaciones internas.

Ingeniería y mantenimiento.

Marketing.

"Queremos que una persona pueda, desde su celular, confirmar un vuelo y en diez minutos estar abordando una aeronave“, explicó la directiva.

Patrot Aviation controla toda la experiencia de vuelo

Patriot Aviation considera que su principal fortaleza radica en su infraestructura propia.

"Somos una empresa muy bien consolidada porque tenemos nuestra propia flota de aeronaves, nuestro propio hangar, nuestro propio FBO y nuestro propio taller de mantenimiento“, afirmó Juan Pablo Morales Herrerías.

El directivo concluye que controlar toda la operación, desde el punto de partida hasta el destino final, les permite garantizar niveles superiores de seguridad, eficiencia y atención al cliente.

"Eso hace que los clientes estén muy contentos porque controlamos toda la operación desde el punto A hasta el punto B“, puntualizó.

La apuesta de Patriot Aviation es ambiciosa: aprovechar la tecnología, la experiencia y nuevos modelos de negocio para que, en el futuro, viajar en un jet privado en México deje de verse como un lujo reservado para unos cuantos y se convierta en una opción de movilidad cada vez más cercana para más personas.