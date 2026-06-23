Se eleva a 2.3 % actividad económica interanual durante abril, reporta Inegi

El sector agrícola nacional subió un 4.2 % en abril pasado

Actividad económica — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este martes que la actividad económica nacional se elevó un 2.3 % interanual durante abril pasado, impulsada por un repunte en todos los sectores.

El reporte del órgano autónomo destacó que en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un avance del 4.4 % en las actividades primarias, del 2.3 % en las secundarias y del 2.2 % en las terciarias. En el desglose presentado por el Inegi se indica que dentro de las actividades primarias, la agricultura subió un 4.2 %, en tanto que la cría y explotación de animales repuntó un 4.8 %.

En lo que respecta a las actividades secundarias, la construcción se disparó un 10.4 %, la minería un 3.4 % y las industrias manufactureras se mantuvieron sin cambio; mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se contrajo un 0.4 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó un 10.6 % y el comercio al por menor no tuvo cambios respecto al mes anterior.

El mismo reporte del órgano autónomo refiere que aumentaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (3.8 %); los servicios de salud y de asistencia social (3.5 %), al igual que los servicios profesionales, científicos y técnicos (3.1 %), mientras que los servicios financieros y de seguros avanzó 2.5 %.

Por otra parte y en el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, se contrajo un 2.5 %. En cifras desestacionalizadas, el IGAE se elevó un 2.2 % mensual durante abril. El dato del cuarto mes del año coincide con el avance interanual del 1.4 % reportado para marzo de 2026, debido al avance en el sector terciario (2.8 %) y del primario (2.2 %), pese al retroceso en las actividades secundarias (1.3 %).

Analistas resaltan que México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil durante 2025. El crecimiento económico del 0.6 % en 2025 contrastó con el 1.5 % en 2024, con el 3.2 % en 2023, el 3.9 % en 2022 y el 6.1 % en 2021, según el reporte del Instituto de Estadística. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026