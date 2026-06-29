México fortalece la confianza ciudadana en instituciones públicas con niveles superiores al promedio de la OCDE

Encuesta. México alcanzó 53% de confianza ciudadana en el Gobierno Federal, frente al promedio de 40%. Imagen: IA/Copilot

México se posicionó por encima del promedio de los países de la OCDE en niveles de confianza ciudadana hacia las instituciones públicas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas 2026, presentada en París.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, participó en la sesión encabezada por el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y que contó con la conferencia magistral del Primer Ministro español, Pedro Sánchez. En el encuentro también intervino la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, quien expuso los principales hallazgos del estudio.

México destacó con un 53% de confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno Federal, frente al promedio de 40% de los países participantes. Asimismo, la confianza en el servicio público federal alcanzó 56%, superando el promedio de 45% de la OCDE.

Como parte del programa se realizó la mesa “Equilibrar expectativas y explorar nuevos horizontes para fortalecer la confianza en las instituciones públicas”, donde Buenrostro Sánchez compartió experiencias junto con Patrick Gorman, viceministro de Servicios Públicos de Australia, y Halvor Hvideberg, embajador de Noruega ante la OCDE.

Durante el diálogo, la titular de Buen Gobierno presentó los avances de México en la construcción de instituciones íntegras y eficaces, subrayando la importancia de consolidar la separación entre el poder económico y el poder político, con el propósito de garantizar que las decisiones públicas respondan al interés general.

Asimismo, enfatizó que la confianza ciudadana se construye día a día con gobiernos cercanos, transparentes y presentes en el territorio, y afirmó que la mejor política para fortalecer la confianza pública es, en última instancia, el buen gobierno.