Julio Regalado en Soriana: las ofertas que terminan el 2 de julio y que todavía puedes aprovechar para ahorrar en el súper

Soriana volvió a mover las piezas con una nueva etapa de Julio Regalado 2026, una de las campañas de descuentos más esperadas por las familias mexicanas.

Durante los últimos días de esta promoción, la cadena mantiene ofertas en decenas de productos de uso diario, desde alimentos hasta artículos de limpieza e higiene personal, con vigencia hasta el 2 de julio, por lo que todavía hay tiempo para llenar el carrito sin vaciar la cartera.

Las promociones están disponibles en los distintos formatos de la tienda y también pueden consultarse en su plataforma de compras en línea, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de cada sucursal.

¿Qué promociones de Julio Regalado siguen vigentes hasta el 2 de julio?

Uno de los grandes atractivos de Julio Regalado es que no se limita a bajar precios. La campaña apuesta por mecánicas que permiten comprar más productos pagando menos, una estrategia que resulta especialmente atractiva para quienes acostumbran hacer la despensa para varias semanas.

Entre las promociones más comunes que continúan apareciendo durante esta edición destacan:

Promociones 4x2 (Gratis el tercero y el cuarto)

Toda la ropa interior y pijamas para damas (Excepto Ilusión, Vasarette y Curvation).

Toda la calcetería para toda la familia.

Todos los detergentes líquidos.

Todos los shampoos para bebé.

Cremas para peinar y tratamientos capilares.

Promociones 3x2 (Gratis el tercero)

Todos los chocolates de mesa (Excepto Precíssimo).

Todas las mermeladas McCormick y miel Carlota.

Todo el café Jacobs y L’or.

Todos los lácteos en polvo Alpura, Carnation y Nutri Rindes.

Todo el pan dulce empacado a partir de 66 g (Excepto Precíssimo).

Todas las harinas para hot cakes (Excepto Precíssimo).

Todas las conchas del departamento de panadería.

Todos los aceites de oliva.

Todas las salsas caseras, salsas para alitas y Tajín.

Todos los vegetales Herdez.

Todos los moles y adobos.

Todos los cocteles de tomate y bebidas de soya (Clamato, Kermato, Ades).

Todos los Coolers, Hard Seltzers y bebidas premezcladas (New Mix, Skyy, Jack Daniels, Caribe, etc.).

Todas las toallas femeninas Kotex y Naturella.

Todos los medicamentos para la diabetes, colesterol e hipertensión.

Toda la marca Depend y Diapro.

Todos los quesos empacados nacionales.

Todas las galletas mayores a 140 g (Excepto Precíssimo).

Toda la marca Cloralex, Pinol, Ensueño, Flash y Citrex.

Promociones 4x3 (Gratis el cuarto)

Todos los refrescos Pepsi Cola y sabores de 600 ml a 3 L.

Promociones 8x5 (Lleva 8 y paga 5)

Todo el alimento húmedo pouch para perro y gato (Dog Chow, Cat Chow, Felix, Pedigree y Whiskas).

Compra 1 y lleva el 2do al 70% de Descuento

Todos los cereales y barras Kellogg’s.

Todo el cuidado bucal Colgate.

Todo el afeitado Gillette.

Todo el departamento de Ferretería (Excepto Precíssimo).

Todos los desodorantes.

Tecnología, Electrónica y Hogar

Pantalla JVC 70″ 4K Smart TV Roku Frameless: De $11,990 a $9,290.

De $11,990 a $9,290. Pantalla LG 75″ 4K Smart TV WebOS: De $16,590 a $12,990.

De $16,590 a $12,990. Pantalla LG 60″ 4K Smart TV AI ThinQ WebOS: De $11,990 a $8,490.

De $11,990 a $8,490. Pantalla LG 32″ Smart TV AI ThinQ WebOS: De $4,490 a $2,990.

De $4,490 a $2,990. Lavadora Whirlpool 19 kg Automática: De $13,290 a $9,490.

De $13,290 a $9,490. Refrigerador Midea 15p³ Automático Inverter: De $14,990 a $9,990.

De $14,990 a $9,990. Refrigerador Vios Top Mount 10p³: A $7,490.

A $7,490. Enfriador de aire Vios Home 15 L: A $1,640.

A $1,640. Ventilador de pedestal Vios Home 16″: A $890.

A $890. Colchón Gala Lord: Individual $1,699 / Matrimonial $2,199.

Individual $1,699 / Matrimonial $2,199. Departamento de Blancos: 40% en Dinero Electrónico (Excepto Colchones y Homebasic).

Multiahorros y Precios Especiales (Ofertas Re-Locas)

Despensa: Sopa Maruchan ramen 85g (3x $17.90), Pastas al bronce Valley Foods 400g ($19.90 c/u), Aceite mixto 1-2-3 1L ($42.90), Mayonesa McCormick 1.2 kg ($109.00), Aceite vegetal Precíssimo 850ml (2x $58.90), Frijol pinto/negro Precíssimo 908g (2x $39.90).

Sopa Maruchan ramen 85g (3x $17.90), Pastas al bronce Valley Foods 400g ($19.90 c/u), Aceite mixto 1-2-3 1L ($42.90), Mayonesa McCormick 1.2 kg ($109.00), Aceite vegetal Precíssimo 850ml (2x $58.90), Frijol pinto/negro Precíssimo 908g (2x $39.90). Lácteos y Desayunos: Leche UHT Valley Foods 1L 6 pack ($139.00), Leche Santa Clara 750ml 6 pack ($129.90), Café soluble Legal 180g ($69.90).

Leche UHT Valley Foods 1L 6 pack ($139.00), Leche Santa Clara 750ml 6 pack ($129.90), Café soluble Legal 180g ($69.90). Bebidas: 6 Pack Cerveza Modelo Especial 355/330ml ($69.90 con 150 puntos), Cerveza Barrilito 325ml 6 pack ($62.90), Tequila Ultra Herradura 700ml ($649.00).

6 Pack Cerveza Modelo Especial 355/330ml ($69.90 con 150 puntos), Cerveza Barrilito 325ml 6 pack ($62.90), Tequila Ultra Herradura 700ml ($649.00). Higiene y Cuidado Personal: Shampoo/Acondicionador Sedal 650ml (2x $105.00), Papel higiénico Quality Day 30+10 rollos ($189.90), Papel higiénico Precíssimo 4 rollos (2x $39.90), Pañales Baby Essentials ($399.00), Enjuague Listerine Cool Mint 500ml ($83.90).

Shampoo/Acondicionador Sedal 650ml (2x $105.00), Papel higiénico Quality Day 30+10 rollos ($189.90), Papel higiénico Precíssimo 4 rollos (2x $39.90), Pañales Baby Essentials ($399.00), Enjuague Listerine Cool Mint 500ml ($83.90). Limpieza y Mascotas: Detergente regular Ariel 4.5kg / 37 cargas ($164.90), Lavatrastes Axion 1.4L ($59.90), Alimento perro Mainstay 20kg ($519.90).

Consejos para ahorrar más durante Julio Regalado

Las ofertas pueden resultar muy atractivas, pero también es fácil terminar comprando cosas que realmente no se necesitan. Para sacarles el mayor provecho, especialistas en consumo suelen recomendar:

Haz una lista antes de salir

Compara el precio por pieza

Compra productos de larga duración

Revisa las condiciones

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas promociones?

Las promociones correspondientes a esta etapa de Julio Regalado 2026 permanecerán vigentes hasta el 2 de julio, aunque posteriormente Soriana suele renovar su folleto con nuevas ofertas y categorías participantes conforme avanza la campaña.