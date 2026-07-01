Vinculan a proceso a Mario Abeyta por fraude; pelea legal con su padre llega a tribunales federales

El empresario Mario Abeyta Meléndrez sufrió un nuevo revés judicial luego de ser vinculado a proceso por el delito de fraude, ya que su primer intento de amparo fue rechazado por considerarse “notablemente improcedente”, por lo que el caso ya está en manos de un Tribunal Colegiado.

Un Juez Oral Penal de Hermosillo lo vinculó a proceso el 10 de junio de 2025 por el presunto delito de fraude, dentro de la causa penal 3190/2025, derivada de una denuncia presentada por el empresario Mario Abeyta Ruiz, su padre.

Inconforme con la resolución, Abeyta Meléndrez promovió un juicio de amparo el 25 de mayo de este año ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito, donde el caso fue registrado con el número de expediente 1025/2026. Sin embargo, el 27 de mayo, el juzgador calificó la demanda como “notablemente improcedente” y ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno.

Ante ese revés, la defensa presentó un recurso de queja el 3 de junio, mismo que fue admitido el 15 de junio por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

El expediente quedó asignado, por turno, a la magistrada Olga Vargas Gutiérrez, a quien se solicitó el 22 de junio elaborar el proyecto de resolución que sus colegas analizarán para decidir si el rechazo del amparo se confirma o se revierte.

Mientras el Tribunal Colegiado resuelve, la vinculación a proceso contra Mario Abeyta Meléndrez permanece firme y el procedimiento penal sigue su curso, en medio de un litigio familiar que ya escaló a instancias federales.