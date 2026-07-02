Agencia Federal de Aviación Civil revoca certificado de operaciones a Magnicharters

Magnicharters Avión en la pista aerea

Debido a incumplimientos a la normativa aeronáutica, Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que revocó de manera definiiva el certificado de operaciones de la aerolínea Magnicharters.

Ante el incumplimiento de las acciones correctivas solicitadas, el organismo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ordenó como primera instancia una suspensión temporal preventiva el 14 de abril de 2026. Posteriormente, la autoridad emitió los requerimientos para que Magnicharters corrigiera las deficiencias detectadas y comenzó un proceso de audiencias para que la empresa presentara pruebas de su cumplimiento.

De acuerdo con la agencia, la aerolínea no presentó la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos, “por lo que con fecha del 29 de junio se revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos”.

“La AFAC reitera que la seguridad aérea no es negociable. Cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso, privilegiando en todo momento la protección de las y los pasajeros”, se precisó en un comunicado.

La agencia argumentó que la decisión fue tomada con “sustento técnico y jurídico” y que las acciones efectuadas se realizaron también con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.