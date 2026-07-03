Revisión anual del T-MEC obliga a reforzar la logística y la certeza jurídica, advierte AMACARGA

El exnegociador del TMEC, Kenneth Smith, advierte que aceptación de México a aranceles de EU afectaría la relación de los tres socios de Norteamérica (Archivo)

Tras la conclusión de la primera revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) advirtió que el nuevo esquema de revisiones anuales obligará a fortalecer la logística, la digitalización y la certeza jurídica para mantener la competitividad de la región.

El organismo empresarial señaló que, aunque el acuerdo comercial mantendrá su vigencia hasta 2036, la decisión de no extender desde ahora su duración por un nuevo periodo de 16 años abre una etapa de evaluación permanente que requerirá una mayor preparación de los sectores involucrados en el comercio exterior.

La presidenta nacional de AMACARGA, Eva María Muñoz Pineda, consideró que el resultado de la revisión envía un mensaje de estabilidad para las operaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, al mantenerse sin cambios las reglas de origen, las preferencias arancelarias y las disposiciones que regulan el intercambio de mercancías.

La dirigente consideró que no existe un impacto inmediato para las cadenas de suministro, pero con esto se inicia una década de revisiones que exige preparación, diálogo permanente y decisiones sustentadas en evidencia técnica.

De acuerdo con la asociación, el nuevo mecanismo de revisión incrementará la necesidad de cumplir con requisitos de trazabilidad documental, transparencia y validación del origen de las mercancías, por lo que los agentes internacionales de carga tendrán un papel más relevante en el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

“El T-MEC no se canceló, pero tampoco se blindó... La competitividad de Norteamérica dependerá de nuestra capacidad para anticiparnos a los cambios y fortalecer la logística como un eje estratégico para el desarrollo económico”

AMACARGA explicó que la información electrónica generada mediante documentos como el House Bill of Lading (HBL) y el House Air Waybill (HAWB) permitirá analizar el comportamiento de las cadenas de suministro y anticipar el impacto que podrían tener futuras modificaciones al tratado, particularmente en materia de reglas de origen.

En ese contexto, la organización reiteró su propuesta para crear una mesa permanente de trabajo entre la Secretaría de Economía, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el sector logístico, con el objetivo de evaluar los posibles efectos de las revisiones anuales del T-MEC y fortalecer la posición negociadora de México con base en información técnica.

Asimismo, sostuvo que la digitalización de la cadena logística debe convertirse en una prioridad, al considerar que ya no solo mejora la operación del comercio exterior, sino que también fortalece la seguridad, la gestión de riesgos y la competitividad del país frente a las futuras negociaciones del tratado.