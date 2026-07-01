Juguetes Lili Ledy, muñecas Bárbara y tenis Canadá: así era México antes del TLCAN y el T-MEC

Sustitución de importaciones Antes del T-MEC y el TLCAN, México producía juguetes y calzado de marcas nacionales. (Especial)

Un Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias que no era de Hasbro, sino mexicano; una Barbie que no se llamaba Barbie, sino Bárbara... y tenis que no eran Nike, sino Panamá: ir al supermercado en los años previos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte era una experiencia distinta a la actual, más mexicana si acaso, con los anaqueles llenos de productos de manufactura nacional.

Con Estados Unidos anunciando que no renovará el T-MEC en su forma actual y abriendo un nuevo periodo de revisiones anuales del acuerdo comercial, surge la pregunta: ¿cómo era el país antes del libre comercio?

Mucho antes de que los productos extranjeros inundaran las tiendas, el mercado nacional estaba dominado por marcas hechas en México, desde los juguetes Lili Ledy hasta los populares tenis Canadá, símbolos de una economía mucho más cerrada que la actual.

Durante buena parte del siglo XX, el país apostó por un modelo conocido como industrialización por sustitución de importaciones, que buscaba fabricar dentro del territorio nacional los bienes que antes llegaban del extranjero. Esa política permitió el surgimiento y crecimiento de empresas que hoy forman parte de la memoria colectiva de millones de mexicanos, como Lili Ledy, los tenis Canadá, Palmolive México, Casa Cravioto o Muebles Troncoso.

¿Cómo era México antes del TLCAN y el T-MEC?

Hasta finales de los años ochenta, importar muchos productos era complicado y costoso debido a los altos aranceles y restricciones comerciales.

El Estado protegía a la industria nacional para que pudiera desarrollarse sin competir directamente con grandes fabricantes internacionales. Ese modelo impulsó el llamado “Milagro Mexicano”, una etapa de fuerte crecimiento económico e industrial entre las décadas de 1940 y 1970.

Como consecuencia, muchas familias crecieron comprando productos hechos en México.

Entre ellos destacaban:

Los juguetes Lili Ledy.

⁠Los tenis Canadá.

⁠Electrodomésticos nacionales.

Televisores y radios ensamblados en México.

⁠Ropa y calzado fabricados por empresas mexicanas.

Lili Ledy, el gigante mexicano de los juguetes

Para miles de niños de los años setenta y ochenta, tener un juguete Lili Ledy era sinónimo de Navidad.

La empresa nació en la década de 1950 y se convirtió en uno de los fabricantes de juguetes más importantes del país. Incluso obtuvo licencias oficiales para producir versiones mexicanas de figuras de franquicias internacionales, como Star Wars, hoy muy apreciadas por coleccionistas debido a sus diferencias con las versiones estadounidenses. La compañía cerró en 1985, varios años antes de la entrada en vigor del TLCAN.

Los tenis Canadá, un clásico mexicano

Otro símbolo de aquella época fueron los tenis Canadá.

Fabricados por la industria nacional, se convirtieron en uno de los calzados deportivos más populares del país durante varias décadas gracias a su precio accesible y amplia distribución.

Antes de la apertura comercial era común que las familias mexicanas compraran este tipo de marcas nacionales porque las opciones extranjeras eran limitadas o mucho más caras debido a las restricciones a las importaciones.

¿Qué cambió con el TLCAN en la economía mexicana?

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá.

El acuerdo eliminó gradualmente gran parte de las barreras comerciales entre los tres países, facilitando la llegada de productos extranjeros y la integración de cadenas de producción en Norteamérica.

A partir de entonces, el consumidor mexicano comenzó a encontrar una oferta mucho más amplia de juguetes, ropa, calzado, electrónicos y alimentos importados.

Aunque algunas empresas nacionales lograron adaptarse al nuevo entorno competitivo, por ejemplo, Bimbo, otras desaparecieron ante la llegada de grandes marcas internacionales.

Donald Trump abandonando el G7 (MARTIAL TREZZINI / POOL/EFE)

Del TLCAN al T-MEC: ¿México se quedará sin tratado con Estados Unidos?

En 2020, el TLCAN fue sustituido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que, durante años, el presidente Donald Trump fue crítico de dicho tratado, al considerar que dejó mal parado a su país ante sus vecinos.

Aunque el nuevo acuerdo mantiene la esencia del libre comercio en Norteamérica, el nuevo acuerdo incorporó reglas más estrictas para sectores como el automotriz, el comercio digital, la propiedad intelectual y los derechos laborales.

Hoy México es una de las economías más integradas al mercado norteamericano, muy distinta a la que existía cuando los juguetes Lili Ledy y los tenis Canadá dominaban los escaparates y representaban el orgullo de una industria nacional protegida de la competencia internacional.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC en su forma actual durante la revisión obligatoria de 2026; esto no significa que el tratado deje de estar vigente, sino que se activa un periodo de revisiones anuales durante los próximos 10 años para negociar cambios.

Si los tres países no alcanzan un nuevo acuerdo antes de 2036, el tratado expiraría; mientras tanto, seguirá en operación.