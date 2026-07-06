Cemex alcanzo con cinco años de ventaja las metas ambientales establecidas para 2030

Cemex

Trabajando bajo un esquema que busca reducir el impacto ambiental de la construcción manteniendo las propiedades de los materiales, Cemex alcanzó antes de lo previsto las metas ambientales que el sector en México estableció para 2030, lo que demuestra su apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Uno de los objetivos definidos por la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) es reducir el factor clínker, indicador del producto relacionado con las emisiones de CO 2 durante la fabricación del cemento. Cemex cumplió esta meta al cierre de 2025, cinco años antes del plazo previsto por la industria.

Este resultado se obtuvo gracias a la evolución de sus procesos y al desarrollo de soluciones que permiten fabricar cementos con una menor huella ambiental, respetando los estándares de calidad, resistencia y desempeño que distinguen a la compañía.

“Alcanzar antes de tiempo metas clave para la descarbonización del cemento en México refleja la capacidad de Cemex para transformar sus procesos e impulsar una industria de la construcción cada vez más sostenible. Este avance es resultado de una visión de largo plazo que combina innovación, eficiencia operativa y el compromiso de ofrecer soluciones con valor para nuestros clientes y para el entorno”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Los avances de la compañía se reflejan también en otros indicadores clave. Desde 2023, la empresa registra emisiones de CO 2 por tonelada de cemento por debajo de la meta sectorial establecida para 2030. Además en 2022 supero el objetivo de aprovechamiento energético de residuos definido por la industria cementera en México.

Con estos resultados, Cemex cumple de manera anticipada los principales compromisos contemplados en la hoja de ruta de la CANACEM para la descarbonización del sector y reafirma su compromiso con una construcción más sostenible.

Cemex continúa fortaleciendo sus procesos, productos e iniciativas para contribuir al desarrollo de infraestructura con menor impacto ambiental, manteniendo la calidad de cada producto.