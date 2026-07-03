¿Qué porcentaje aumentaron los gastos de quienes acuden al gran torneo de futbol?

Mundial 2026 Los gastos se elevaron considerablemente para los asistentes al torneo. (Pixabay)

El gran torneo de futbol ya está demostrando lo que los grandes eventos deportivos a nivel mundial hacen mejor: convertir la energía de los aficionados en un impacto económico real.

Nuevos datos de Visa muestran cómo está transformando a las ciudades sede en polos temporales de actividad económica, con un impulso del día del partido que se mantiene mucho después del silbatazo final.

¿Cuánto aumentaron los gastos a quienes acuden al gran torneo de futbol?

En Los Ángeles se observa un claro efecto halo antes del inicio del partido inaugural, con un incremento general de 16.5% en el gasto de los tarjetahabientes Visa en la ciudad sede.

En Toronto, los aficionados también llegaron con anticipación, lo que impulsó un aumento en el gasto de los tarjetahabientes Visa antes del inicio del partido, incluido un incremento de 73.6% en entretenimiento, impulsado por las experiencias para aficionados en toda la ciudad.

¿Y en la ciudad de México cuánto aumentaron los gastos por el gran torneo de futbol?

Por otro lado, en la Ciudad de México, el gasto del día del partido reflejó todo el recorrido de los aficionados, de principio a fin, con el gasto transfronterizo de los tarjetahabientes Visa concentrado en viajes (boletos de avión y hospedaje).

Mientras que el 64% de las compras realizadas dentro del estadio por tarjetahabientes Visa internacionales correspondió a compras retail.

Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos, Visa tiene una visión directa de cómo estos momentos se traducen en actividad económica, no solo a nivel macroeconómico, sino también para los negocios locales, los vecindarios y las comunidades.

Los datos de nuestra semana inaugural refuerzan que los grandes eventos deportivos son catalizadores del crecimiento local, la resiliencia de las pequeñas empresas y la conexión global a nivel comunitario.