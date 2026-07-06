Se rezagan “tienditas” y “changarritos” en pagos de tarjeta; solo en efectivo

Mujer usando un teléfono móvil para pagar en un mercado (La Crónica de Hoy)

Aunque la selección mexicana de futbol ha sido eliminada, el Mundial 2026 sigue su curso y pone a prueba la capacidad digital de miles de micro negocios en el país que buscan aprovechar la derrama económica del evento deportivo.

La llegada de millones de visitantes extranjeros y locales a las tres sedes mundialistas sobre todo a la ciudad de México generó un flujo que elevó la demanda de servicios digitales como comercio en línea y pagos electrónicos en puntos de ventas.

Sin embargo esta efervescencia y flujo comercial también evidencia una realidad: el rezago y temor de las llamadas “tienditas” o changarros que se resisten a integrarse al mundo de los pagos digitales con el consecuente impacto económico que les conlleva.

7 de cada 10 microempresas, como changarros y tienditas de barrio operan únicamente en efectivo, lo que limita sus ventas e impide competir con cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, explica Luis Angel Almonte Durán, director general de Prontipagos

Almonte Durán admite que aún hay resistencias de este sector económico por el temor y mitos que rodean el pago electrónico sobre todo en materia de impuestos pero advierte que si esos micro negocios no se suben a esta ola y se modernizan corren el riesgo de rezagarse aún más e incluso muchos de ellos hasta desaparecer.

“Los invito a que se sumen, a que sigan modernizándose, que no se queden fuera de este crecimiento. Porque si no se suben, pues esto va a pasar con ellos o sin ellos…”, advierte

El directivo les pidió no tener miedo y aceptar pagos con tarjeta. “Que no tengan miedo a tener un financiamiento y que no tengan miedo a vender estos productos digitales de tiempo aire cobrar servicios y vender tarjetas de regalo”.

Y es que muchos tenderos trasladan el costo de la comisión al consumidor final, una práctica estrictamente prohibida por los contratos bancarios y sancionada por la CONDUSE.

No obstante, Almonte Durán, detalla que al no contar con plataformas y terminales de pago digital los “changarros” dejan ir clientes y ventas cruzadas en este tipo de eventos como el Mundial de Furtbol.

“No solo hablamos de los turistas, sino hablamos también de todos los mexicanos que hoy en día cada día van usando más su tarjeta de crédito, su tarjeta de crédito o están pagando servicios o comprando productos digitales. Por eso es muy importante ahorita, sobre todo en este mundial, cómo se vieron obligados o se están viendo obligados todos los pymes a tecnificarse”, asevera

Estudios recientes en el país demuestran que aceptar pagos digitales (tarjetas y transferencias) puede aumentar las ventas de una tiendita hasta en un 60%. Además, disminuye el riesgo de asaltos, facilita el control de ingresos y abre la puerta a créditos para hacer crecer el negocio.

En México, el efectivo es el medio de pago más utilizado, por encima del 70%, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico). Billetes y monedas mantienen su predominio por la confianza que generan, su facilidad de uso y su disponibilidad, especialmente en zonas donde la infraestructura bancaria es limitada.

El directivo de Prontipagos asegura que el 85% de las compras menores a 500 pesos se siguen pagando en efectivo.

“Eso también nos da datos que son pues relevantes, ¿no? El usuario también sigue pagando lo que es menor de 500 pesos, lo sigue pagando el reto” agrega

Este contexto explica parte del rezago digital en los negocios más pequeños, donde esta forma de pago sigue siendo la norma.

Pese a ello, los pagos electrónicos han crecido de manera sostenida. Banxico señala que las transferencias vía SPEI se han vuelto cotidianas, mientras que las tarjetas de débito y crédito son ampliamente aceptadas en comercios y servicios. Además, autoridades financieras y la banca impulsan la reducción de costos para incentivar su uso.

--¿Tú ves este un escenario creciente para este sistema que ya poco a poco se bancarice toda la microeconomía de colonia?

-- Sí, La verdad es que los tenderos la van a adoptando poco a poco, muy precavidos, con sus dudas todavía, pero la van adoptando bien. Se van a ir r sumando también, pues hay grandes esfuerzos de muchas empresas como nosotros que estamos día a día, pues concientizando a los a los mini Pymes para que se introduzcan al mercado de pagos electrónicos y compitan con las tiendas de conveniencia.