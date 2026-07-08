El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial con México: “Es uno de nuestros socios más fiables”

Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea Tras Estados Unidos y China, la UE es el tercer socio comercial de México

El Parlamento Europeo ratificó este miércoles el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, que elimina los aranceles para el 99% de los productos; un tratado celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno proceso de negociaciones del T-MEC.

Con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, la Eurocámara dio el visto bueno a un pacto mediante el cual se actualiza su relación comercial, regida a día de hoy por el acuerdo que firmaron en el año 2000.

Apenas faltan dos pasos para completar el proceso y que entre en vigor la parte comercial del pacto: la ratificación del Consejo de la UE y la del Senado mexicano, algo previsto para otoño. Si se cumple el plazo, a comienzos del próximo año ya podría aplicarse este acuerdo transatlántico de libre comercio.

Tercer socio comercial

La UE, tercer socio comercial de México Tras Estados Unidos y China, la UE es el tercer socio comercial de México según los datos de 2025. El año pasado, el país latinoamericano exportó unos 33,900 millones de euros a la UE, principalmente maquinaria, electrodomésticos, minerales y equipo de transporte. Del otro lado, el bloque europeo envió a México mercancías por más de 53,000 millones de euros.

“América Latina es un socio natural para Europa, y México es uno de nuestros aliados más fiables en la región, liderado por un gobierno progresista que impulsa las reformas y la construcción conjunta de una agenda común. Los retos a los que nos enfrentamos son comunes, y el orden internacional se ve sometido a una presión cada vez mayor. Por eso, esta asociación reforzada no es solo una elección económica, sino también una necesidad geopolítica”, defendió el eurodiputado español Javi López, uno de los ponentes del acuerdo en el Parlamento Europeo por el grupo Socialistas y Demócratas.

“Los beneficios económicos son claros: la Unión y México suman más de 580 millones de consumidores, un mercado enorme. Las exportaciones europeas pueden crecer hasta un 75%. Más de 45,000 empresas europeas se beneficiarán, la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas. También es una buena noticia para nuestro sector agroalimentario”, añadió por su parte el también eurodiputado español Borja Giménez Larraz, otro de los ponentes parlamentarios, en este caso, por el PP europeo.

Además de dejar en el 0% miles de productos agroalimentarios, el nuevo acuerdo también mejorará el acceso de las compañías europeas a las licitaciones públicas en México y eliminará barreras comerciales en sectores como los servicios financieros, el transporte y, sobre todo, el de las materias primas, de las que México tiene grandes reservas.

Más inversiones a México

La presidenta Sheinbaum saludó la ratificación del importante acuerdo comercial transatlántico.

“Bueno, facilita inversiones, facilita la exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces, algo importante para México”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

El acuerdo también tiene un alto componente geopolítico. El presidente de Estados Unidos ha aplicado una política claramente proteccionista y a ambas partes, México y la UE, les conviene diversificar sus exportaciones para minorar el impacto económico y ampliar sus alianzas para defender el bilateralismo frente a la imposición de decisiones unilaterales e imprevisibles por parte de Washington.

Acuerdo global modernizado

Asimismo, la Eurocámara ratificó también el Acuerdo Global Modernizado, por el que la UE y México se comprometen a profundizar su relación en materia de seguridad, lucha contra el cambio climático, igualdad de género y el ámbito sanitario. Este acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan ratificado los 27 países de la Unión Europea.

“El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de dos acuerdos importantes que profundizan la cooperación política y desbloquean nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo a ambos lados del Atlántico”, dijo la presidenta de la institución, Roberta Metsola, en redes sociales.

La UE profundiza así sus vínculos comerciales con Latinoamérica, después de que a finales de abril entrase en vigor de forma provisional el acuerdo comercial con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) tras más de 25 años de negociaciones, a la espera de que también lo ratifique la Eurocámara (con información de EFE y El País).