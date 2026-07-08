FMI rebaja previsión de crecimiento de México al 1.2 % en 2026

El futuro del T-MEC y tensiones arancelarias, entre las causas de una baja en la estimación de crecimiento de México (Archivo)

Estimación de crecimiento — Derivado de la “incertidumbre” causada por el futuro y condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las tensiones comerciales y arancelarias a exportaciones mexicanas, lo que ha frenado las políticas de inversión, llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a rebajar la previsión de crecimiento para México al 1.2 por ciento en 2026, cuatro décimas menos de lo previsto en abril pasado.

De acuerdo con informe actualizado Perspectivas Económicas Globales divulgado este miércoles por el FMI para 2027, el organismo internacional también redujo las previsiones de crecimiento económico en la segunda mayor economía de Latinoamérica al 1.9 por ciento, frente al 2.2 por ciento estimado tres meses atrás.

“En México, el crecimiento se proyecta que se acelere modestamente en medio de políticas domésticas menos restrictivas, pero la incertidumbre continuará frenando la actividad”, resaltó la organización financiera internacional de Naciones Unidas.

Las previsiones del FMI son más cautas que las del Gobierno de México, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó un crecimiento para este año de entre el 1.8 por ciento y el 2.8 por ciento y de entre el 1.9 por ciento y 2.9 por ciento para 2027.

Con las perspectivas del FMI, México se ubica por debajo del crecimiento estimado para Latinoamérica, que se espera incremente su producto Interior Bruto (PIB) en 2026 un 2.4 por ciento y un 2.7 por ciento para 2027.

La Crónica de Hoy 2026