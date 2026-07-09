Banxico adelanta que mantendrá en 6.5 % su tasa de interés

La fortaleza del peso frente al dólar estadounidense permitirá enfrentar los riesgos del entorno económico

Tasas de interés — “Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual (6-5 por ciento). Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional”, adelantó el Banco de México (Banxico) en su minuta difundida este jueves.

El Banxico refiere que luego de un ciclo de recortes a la tasa de interés que inició en marzo de 2024 y en el contexto de los retos del entorno macroeconómico, anticipó que mantendrá la tasa de interés vigente desde junio pasado.

De acuerdo con la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central del pasado 24 de junio, se adelantó que se mantendrá la tasa de interés del 6.5 por ciento, al evaluar que la fortaleza del peso frente al dólar estadounidense permite enfrentar los riesgos del entorno económico.

En la misma línea, la institución financiera autónoma justificó mantener la tasa tras valorar “los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria implementado”.

Con base en la evaluación de estos factores, la mayoría de la Junta de Gobierno señaló que la inflación general disminuyó al 4.57 % en la primera quincena de junio, tras haberse disparado al 4.63 % en la primera quincena de marzo, aunque destacó que la baja se había presentado desde abril, cuando el indicador quedó en 4.52 por ciento.

Los integrantes de la junta atribuyeron parte de este incremento a los servicios turísticos, impulsados por la mayor demanda relacionada con la Copa Mundial de Fútbol de 2026, aunque estimaron que ese efecto será temporal.

El Banxico prevé que la actividad económica mexicana se recupere en el segundo trimestre de 2026 tras la contracción observada en el periodo anterior.

A pesar de este entorno, el Banxico reconoció que persisten señales de debilidad en el consumo privado, la inversión y el mercado laboral, mientras que la demanda externa continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento.

La Junta de Gobierno del Banco de México también revisó a la baja su previsión de crecimiento económico para 2026, con una estimación puntual de 1.1 por ciento, aunque algunos integrantes señalaron que el desempeño positivo del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en abril podría llevar a una expansión ligeramente superior.

Por otra parte y con relación al entorno internacional, los miembros destacaron que las tensiones en Medio Oriente siguen siendo un riesgo relevante para la inflación global, aunque los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a moderar los precios internacionales de los energéticos y las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro.

La Crónica de Hoy 2026