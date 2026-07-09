La inflación mantiene tendencia a la baja; se desacelera en junio al 3.37 %: Inegi

La inflación general sigue aún por encima del objetivo permanente del Banxico que es del 3 por ciento (EFE/EFE)

Inflación — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este jueves al presentar su informe sobre la inflación de junio pasado, que ésta mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse en 3.37 por ciento, para sumar su segundo mes consecutivo con disminución.

El órgano autónomo refiere que la baja en el nivel de la inflación es menor que el registrado en mayo pasado cuando se registró en 3.94 por ciento, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Inegi apuntó que en junio pasado la inflación general disminuyó un 0.27 por ciento y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28 % y la anual en 4.32 por ciento.

A pesar de los resultados de junio, la inflación general sigue aún por encima del objetivo permanente del Banxico, del 3 por ciento, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de ese objetivo.

Por su parte, el índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0.24 por ciento mensual y un 4.03 por ciento anual.

MERCANCÍAS

Este nivel también fue menor al 4.19 por ciento registrado en mayo pasado, destaca el Inegi al apuntar que las mercancías avanzaron un 0.18 por ciento y los servicios un 0.30 por ciento mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.55 por ciento, mientras que los servicios aumentaron 4.49 por ciento. Sobre este punto, los alimentos procesados, así como las bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 5.08 por ciento, mientras que las mercancías no alimenticias subieron 2.24 por ciento.

En lo que respecta a servicios como la vivienda aumentó 3.62 por ciento, educación un 5.94 por ciento y otros servicios 5.12 por ciento. En tanto, el índice no subyacente, que comprende rubros como el agropecuario, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, disminuyó 1.65 por ciento mensual, pero acumuló un alza anual del 3.10 por ciento.

AUMENTOS

En lo que respecta a incrementos que sufrieron algunos productos destacan los agropecuarios, con 1.11 por ciento anual; frutas y verduras se dispararon 5.56 por ciento anual, mientras que los productos pecuarios disminuyeron 6.48 por ciento; los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.08 por ciento mensual.

De manera particular, los productos con mayor aumento durante junio pasado fueron el aguacate, con un aumento mensual del 24.53 por ciento; papa y otros tubérculos, 9.32 por ciento; naranja, 9.55 por ciento; cebolla, 6.87 por ciento; productos para el cabello, 1.38 por ciento y alimentos cocinados con 1.31 por ciento.

Los mayores aumentos anuales se registraron en bebidas alcohólicas y tabaco, con 7.66 por ciento; seguros y servicios financieros, 6.74 por ciento, en tanto que restaurantes y servicios de alojamiento registraron un 6.63 por ciento.

A LA BAJA

Por su parte uy en la otra cara de la moneda, bajaron el chile poblano, 40.43 por ciento; jitomate, 38.98 por ciento; chile serrano, 26.88 por ciento; uva, 18.96 por ciento; otros chiles frescos, 13.99 por ciento y pepino, 10.13 por ciento.

La canasta de consumo mínimo que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0.66 por ciento mensual y un 3.04 por ciento anual en junio. Con base en este panorama, los precios al consumidor cerraron en 2025 con una baja del 3.69 por ciento, su menor nivel en 5 años, tras el 4.21 por ciento del 2024, el 4.66 por ciento de 2023 y el 7.82 por ciento en 2022, el mayor nivel en 22 años.

La Crónica de Hoy 2026