Productores alertan por crisis en campo mexicano ante la revisión anual del T-MEC

La UNTA señala que la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria requieren reglas estables, inversiones de largo plazo y mercados previsibles para avanzar (Archivo)

Incertidumbre — Nueve días después de que el gobierno de Estados Unidos decidió no ampliar a 16 años el Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC) y apostó por mantener revisiones anuales del acuerdo hasta el 2026, este jueves la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) advirtió que México enfrenta un panorama agroalimentario “complejo y retador” por esta medida que tendrá en incertidumbre a pequeños y medianos productores.

Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, destacó a través de un comunicado que en el sector hay preocupación por las presiones de EU para reducir su déficit comercial agropecuario, así como por la intención de endurecer regulaciones, reglas de origen y medidas fitosanitarias.

El representante del gremio agrícola resaltó que “el principal riesgo no radica en la revisión anual del Tratado sino en la incertidumbre permanente que genera el nuevo esquema de revisiones”. En la misma línea, advirtió López Ríos que la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria requieren reglas estables, inversiones de largo plazo y mercados previsibles.

VULNERABLES

Sobre la negativa de la administración de Donald Trump de no ampliar el T-MEC por 16 años más, el secretario general de la UNTA apuntó que la negativa de EU impacta directamente a los pequeños y medianos productores de granos básicos, al inhibir el financiamiento privado y perpetuar un escenario de precios deprimidos por la masiva entrada de alimentos extranjeros.

En la misma línea, refirió que esta vulnerabilidad comercial coincide con una tendencia de retroceso en la producción nacional de maíz que se arrastra desde 2016, una situación que contrasta con el aumento constante en el consumo interno impulsado principalmente por la incipiente demanda de la industria pecuaria y el sector alimentario.

IMPORTACIONES

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el país importó 19.93 millones de toneladas de granos y oleaginosas durante los primeros cinco meses de 2026, consolidándose como el segundo volumen más alto para un periodo de enero a mayo desde que se tiene registro histórico.

Aunado a la presión comercial exterior, el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) proyectó que los elevados costos y los bajos precios pagados al productor provocarían una caída del 35 % en la superficie sembrada del ciclo primavera-verano en estados mexicanos clave como Jalisco, Michoacán y Guanajuato. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026