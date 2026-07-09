Women Connect reúne a especialistas para analizar la igualdad de género en la industria energética

Representantes de empresas y organizaciones debatieron sobre los retos para ampliar la participación y el liderazgo de las mujeres en el sector energético

En el marco del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) 2026, realizado en Veracruz, la iniciativa Women Connect llevó a cabo un panel de discusión enfocado en la igualdad de género en la industria energética, con la participación de especialistas en diversidad, inclusión y desarrollo del talento.

El encuentro, impulsado por Geolis Energía como parte de la estrategia de sostenibilidad de Grupo Nuvoil, celebró su segunda edición con el propósito de intercambiar experiencias y buenas prácticas para fortalecer la participación de las mujeres en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

A lo largo del panel se abordaron tres temas principales: el acceso de las mujeres a la industria energética, las oportunidades de promoción dentro de las organizaciones y el fortalecimiento del liderazgo femenino en los espacios de toma de decisiones.

Las participantes coincidieron en la importancia de impulsar acciones que favorezcan la incorporación de niñas y jóvenes a carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como de promover políticas que permitan una mayor representación femenina en puestos directivos y consejos de administración.

En el diálogo participaron Cristina Rodríguez, presidenta de Women in Mining Oaxaca y directora de Coidaura Terra; Janette Olivares, directora adjunta de Alliance y del programa Impulsa; y Raiza Rivera, responsable de Talent Attraction and Development e iniciativas de Diversidad en Tenaris-Tamsa.

Los temas discutidos fueron los mecanismos para incorporar criterios de equidad de género en los procesos de reclutamiento y promoción interna, el papel del liderazgo femenino en la transformación de la industria energética y las condiciones necesarias para generar entornos laborales que favorezcan el desarrollo profesional de las mujeres.

Como parte del encuentro, Grupo Nuvoil informó que su participación se enmarca en el compromiso asumido por la empresa con los Women’s Empowerment Principles (WEPs), iniciativa promovida por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los centros de trabajo.

Durante el panel, Paola Verde, gerente corporativo de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial de Nuvoil, destacó la relevancia de generar espacios de diálogo para ampliar la participación de las mujeres en la industria energética, tanto en el ámbito profesional como en los niveles de decisión.

La segunda edición de Women Connect formó parte de las actividades paralelas al Congreso Mexicano del Petróleo 2026, uno de los principales encuentros del sector energético en el país, donde además de temas técnicos se desarrollaron foros dedicados a la sostenibilidad, el desarrollo del talento y la inclusión laboral.