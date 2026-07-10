Fibras apuntalan a una expansión de franquicia, ¿cuántas sucursales abrirían y en dónde?

Enrique Chargoy Enrique Chargoy es el CEO en México de la marca de paletas personalizadas Kekala. (Especial)

En el crecimiento de su franquicia, los Fideicomisos de Bienes Raíces (Fibras) han sido fundamentales para encontrar más puntos de venta y este 2026 apuntalan a tener una expansión considerable.

De esta forma, Enrique Chargoy, CEO en México de la marca de paletas personalizadas Kekala, considera que los centros de consumo de alta afluencia que ofrecen estos vehículos financieros han resultado cruciales para cumplir sus objetivos de expansión.

“Les gusta mucho el modelo de negocio, el crecimiento que estamos teniendo como marca y ven que cada vez se habla más de Kekala, las Fibras se están dando cuenta, de que Kekala es una marca seria y nos están abriendo las puertas”, explicó Chargoy.

¿Cuál es la meta de Fibras para el 2026?

La meta para este año es abrir 74 sucursales, 50 de las cuales ya están confirmadas. Esta cifra significa tener presencia en 13 estados del País.

“Es un modelo que está hecho para estar en todo México. Vamos a tener sucursales desde Tijuana hasta Mérida, No me sorprendería que rebasaramos ese número (74), porque ya estamos por abrir el nuevo lote de franquicias”, adelanta Chargoy.

¿Qué aperturas de Fibras habrá en el 2026?

La Ciudad de México, Península de Yucatán, Monterrey, Guadalajara y Puebla (donde está su fábrica) son considerados puntos estratégicos para el desarrollo.

“Sabíamos que el modelo de negocio iba a desarrollarse de esta manera (en México)”, agrega Chargoy, “¿por qué?, porque hemos invertido en las bases para este crecimiento exponencial y seguido muy de cerca cómo ha evolucionado la marca en otros países, en Brasil, en Ecuador, en Colombia", explicó.

Entre julio y agosto, por ejemplo, están programadas las aperturas en Mítikah, Samara Santa Fe Isla 1 Cancún.

“Kekala esta creciendo y llegando a México con mucha fuerza”, agregó.

Esta proyección hizo que desde un primer momento consideraran una inversión fuerte para desarrollar su fábrica, con centros y flotillas de distribución también propios.