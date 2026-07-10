Ofertas de Soriana este fin de semana: los descuentos que podrás aprovechar hasta el 13 de julio de 2026

Quienes están planeando surtir la despensa este fin de semana tienen una nueva oportunidad para gastar menos. Como parte de la campaña Julio Regalado 2026, Soriana mantiene una serie de promociones que estarán disponibles hasta el 13 de julio, con descuentos y mecánicas de ahorro en distintas categorías de productos.
Las ofertas abarcan desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene personal, una estrategia que cada año atrae a miles de consumidores que buscan hacer rendir más su presupuesto para el resto del año.
Además de los tradicionales descuentos directos, la cadena continúa apostando por promociones como 3x2, 4x2, 2x1 y rebajas especiales en productos seleccionados, dependiendo del departamento y la vigencia de cada promoción.
¿Qué ofertas puedes encontrar en Soriana hasta el 13 de julio?
Durante este periodo, los clientes pueden encontrar promociones en diversas categorías, entre ellas:
Frutas y Verduras
- Melón chino: $23.80 el kilo
- Piña gota miel: $19.80 el kilo
- Lechuga romana: $19.80 la pieza
- Pepino verde: $19.80 el kilo
- Cebolla morada: $24.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo
- Elote blanco: $11.80 el kilo
- Jícama: $24.80 el kilo
- Mandarina: $44.80 el kilo
- Limón con semilla: $31.80 el kilo
- Pera d’anjou: $39.80 el kilo
- Kiwi verde: $69.80 el kilo
- Uva blanca sin semilla: $69.80 el kilo
- Cereza: $99.80 el kilo
Carnes y Aves
- Carne de res para asar: $208.00 el kilo
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo (Máximo 10 kg por cliente)
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
- Arrachera marinada o ligera de res Sukarne (600 g): $189.00 cada una
- Costilla cargada de cerdo: $134.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $89.00 el kilo
- Filete de pechuga de pollo Bachoco (charola): $158.90
- Milanesa de pechuga de pollo Bachoco (charola): $173.90
- Alas de pollo enchiladas: $76.90 el kilo
- T-bone de res Rancho Don Francisco Selecta: $329.90 el kilo
- Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo
- Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta: $244.90 el kilo
Pescados, Mariscos y Huevo
- Huevo blanco Precíssimo (30 piezas): $57.50
- Mojarra tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
- Barrita de surimi cangrejo: $99.90 el kilo
- Filete de basa rojo congelado: $64.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo
- Pescado para caldo Valley Foods Fresh (680 g): $64.00 la pieza
- Sierra: $79.90 el kilo
¿En qué tiendas aplican las promociones de Julio Regalado?
Las ofertas están disponibles en los diferentes formatos de la cadena, incluyendo Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express y MEGA Soriana, además de las compras realizadas a través de su plataforma digital, aunque algunas promociones pueden variar según la sucursal o el canal de compra.
Recomendaciones para aprovechar mejor las promociones
Si planeas hacer compras este fin de semana, vale la pena considerar algunos consejos para obtener un mayor beneficio:
- Revisa qué promociones realmente se adaptan a tus necesidades
- Compara el precio por pieza o por kilogramo antes de comprar
- Aprovecha las promociones múltiples únicamente si consumirás todos los productos
- Consulta la vigencia de cada oferta, ya que algunas terminan antes que otras
- Si cuentas con programas de recompensas o puntos, verifica si existen descuentos adicionales