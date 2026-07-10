Ofertas de Soriana este fin de semana: los descuentos que podrás aprovechar hasta el 13 de julio de 2026

Quienes están planeando surtir la despensa este fin de semana tienen una nueva oportunidad para gastar menos. Como parte de la campaña Julio Regalado 2026, Soriana mantiene una serie de promociones que estarán disponibles hasta el 13 de julio, con descuentos y mecánicas de ahorro en distintas categorías de productos.

Las ofertas abarcan desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene personal, una estrategia que cada año atrae a miles de consumidores que buscan hacer rendir más su presupuesto para el resto del año.

Además de los tradicionales descuentos directos, la cadena continúa apostando por promociones como 3x2, 4x2, 2x1 y rebajas especiales en productos seleccionados, dependiendo del departamento y la vigencia de cada promoción.

¿Qué ofertas puedes encontrar en Soriana hasta el 13 de julio?

Durante este periodo, los clientes pueden encontrar promociones en diversas categorías, entre ellas:

Frutas y Verduras

Melón chino: $23.80 el kilo

Piña gota miel: $19.80 el kilo

Lechuga romana: $19.80 la pieza

Pepino verde: $19.80 el kilo

Cebolla morada: $24.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara: $39.80 el kilo

Elote blanco: $11.80 el kilo

Jícama: $24.80 el kilo

Mandarina: $44.80 el kilo

Limón con semilla: $31.80 el kilo

Pera d’anjou: $39.80 el kilo

Kiwi verde: $69.80 el kilo

Uva blanca sin semilla: $69.80 el kilo

Cereza: $99.80 el kilo

Carnes y Aves

Carne de res para asar: $208.00 el kilo

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo (Máximo 10 kg por cliente)

Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo

Arrachera marinada o ligera de res Sukarne (600 g): $189.00 cada una

Costilla cargada de cerdo: $134.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $89.00 el kilo

Filete de pechuga de pollo Bachoco (charola): $158.90

Milanesa de pechuga de pollo Bachoco (charola): $173.90

Alas de pollo enchiladas: $76.90 el kilo

T-bone de res Rancho Don Francisco Selecta: $329.90 el kilo

Top Sirloin de res palomilla Rancho Don Francisco Selecta: $269.90 el kilo

Diezmillo de res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta: $244.90 el kilo

Pescados, Mariscos y Huevo

Huevo blanco Precíssimo (30 piezas): $57.50

Mojarra tilapia entera congelada: $69.90 el kilo

Barrita de surimi cangrejo: $99.90 el kilo

Filete de basa rojo congelado: $64.90 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $139.00 el kilo

Pescado para caldo Valley Foods Fresh (680 g): $64.00 la pieza

Sierra: $79.90 el kilo

¿En qué tiendas aplican las promociones de Julio Regalado?

Las ofertas están disponibles en los diferentes formatos de la cadena, incluyendo Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express y MEGA Soriana, además de las compras realizadas a través de su plataforma digital, aunque algunas promociones pueden variar según la sucursal o el canal de compra.

Recomendaciones para aprovechar mejor las promociones

Si planeas hacer compras este fin de semana, vale la pena considerar algunos consejos para obtener un mayor beneficio: