Nu ya podrá operar como banco totalmente digital en México: ¿Qué significa esta aprobación para sus clientes?

Banco Nu Las tarjetas de crédito y las cuentas financieras de Nu han alcanzado los 15 millones de cliente en México en tan sólo seis años.

En los años recientes, Nu se ha convertido en una de las opciones más socorridas por quienes buscan abrir una cuenta digital por primera vez y tener acercamientos con inversiones financieras. Ahora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CMBV) de México ha dado su aprobación para que puedan operar plenamente como banco 100% digital en nuestro país, lo que implica nuevas opciones y operaciones para sus clientes.

¿Qué es Nu y desde cuándo está en México?

Nubank (Nu, cómo se conoce popular y comercialmente) es una institución digital brasileña enfocada en ofrecer servicios financieros como tarjetas de crédito y cuentas de ahorro con rendimientos completamente en línea y sin la necesidad de acudir a sucursales físicas, lo que le ha hecho ganar mayor popularidad recientemente.

Aunque opera de forma independiente y sin el respaldo de ningún banco, NuBank utiliza la red Mastercard y está regulada por laComisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), por lo que es aceptada en la mayoría de establecimientos y negocios al rededor del país.

Inició operaciones formalmente en México desde el mes de marzo de 2020 y este año anunció que logró alcanzar los 15 millones de clientes en nuestro país y que cuentan ya con presencia en el 98% de los municipios.

¿Cuáles serán los nuevos servicios que podrá ofrecer Nu en México?

Ahora, este viernes 10 de julio, Nu Bank informó por medio de un comunicado que recibió la autorización y la licencia bancaria de la CNVB para comenzar a operar como tal en los próximos 30 días a partir de hoy.

Gracias a este visto bueno, podrá ampliar su cartera de servicios para ofrecer:

Cuentas de Nómina

Préstamos hipotecarios

Líneas de Crédito

Créditos Automotrices

Mayor variedad de inversiones

Cuentas empresariales para PYMES

Remesas y transferencias internacionales

Seguros de diferentes tipos

Servicios de banca corporativa

Entre otros

De esta manera, Nu Bank se convierte en el primer banco establecido de forma 100% digital y sin sucursales en nuestro país, una situación que ayuda a consolidar este nuevo modelo de servicios financieros sin necesidad de sucursales físicas y que podría replantear el escenario de las instituciones actuales.