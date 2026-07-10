Julio Regalado de Soriana 2026: Estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hasta el 16 de julio

Durante julio, hacer el súper puede convertirse en una buena oportunidad para cuidar los gastos del resto del año. Julio Regalado 2026 mantiene una nueva ronda de promociones en Soriana, con descuentos y dinámicas como 2x1, 3x2, 4x2, 4x3 y rebajas de hasta 50% en decenas de productos.

La campaña, una de las más esperadas por los consumidores mexicanos, estará vigente con esta selección específica de ofertas hasta el 16 de julio, por lo que quienes estén planeando sus compras todavía tienen algunos días para aprovechar precios especiales en diferentes departamentos.

¿Qué ofertas hay en Julio Regalado de Soriana hasta el 16 de julio?

En esta nueva etapa de Julio Regalado, la cadena de supermercados apuesta por promociones que abarcan productos de consumo diario y categorías que suelen representar una parte importante del gasto familiar.

Entre las ofertas que destacan se encuentran:

Ofertas Principales (3x2, 4x2, 4x3 y 2x1)

3x2 en todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes (excepto Precíssimo)

en todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes (excepto Precíssimo) 3x2 en todas las galletas mayores a 140 g. (excepto Precíssimo)

en todas las galletas mayores a 140 g. (excepto Precíssimo) 3x2 en todas las mayonesas y chiles envasados

en todas las mayonesas y chiles envasados 3x2 en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés de tomate (excepto Precíssimo)

en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés de tomate (excepto Precíssimo) 3x2 en todos los vegetales y frutas envasadas

en todos los vegetales y frutas envasadas 3x2 en toda la bollería Bimbo y Wonder

en toda la bollería Bimbo y Wonder 3x2 en todas las tostadas (excepto Precíssimo)

en todas las tostadas (excepto Precíssimo) 3x2 en todos los consomés Knorr

en todos los consomés Knorr 3x2 en todas las salsas caseras y salsas para alitas

en todas las salsas caseras y salsas para alitas 3x2 en todos los moles y adobos

en todos los moles y adobos 3x2 en todos los quesos Philadelphia

en todos los quesos Philadelphia 3x2 en todos los cereales, avenas y granolas

en todos los cereales, avenas y granolas 3x2 en todas las leches condensadas (excepto Precíssimo)

en todas las leches condensadas (excepto Precíssimo) 3x2 en todas las cremas de cacahuate y avellana (excepto Precíssimo)

en todas las cremas de cacahuate y avellana (excepto Precíssimo) 3x2 en todo el té (excepto Precíssimo)

en todo el té (excepto Precíssimo) 3x2 en toda la repostería y harinas para pastel (excepto Precíssimo)

en toda la repostería y harinas para pastel (excepto Precíssimo) 3x2 en todas las mieles y jarabes de maple (excepto Precíssimo)

en todas las mieles y jarabes de maple (excepto Precíssimo) 3x2 en todos los cacahuates de abarrotes

en todos los cacahuates de abarrotes 3x2 en todos los Clamato

en todos los Clamato 3x2 en todos los desodorantes Old Spice, Gillette y Secret

en todos los desodorantes Old Spice, Gillette y Secret 3x2 en todos los jabones de lavandería (excepto Precíssimo)

en todos los jabones de lavandería (excepto Precíssimo) 3x2 en toda la jarcería

en toda la jarcería 3x2 en todos los jabones de tocador, multipack o líquidos

en todos los jabones de tocador, multipack o líquidos 3x2 en toda la protección femenina

en toda la protección femenina 3x2 en todos los desechables, aluminios, bolsas para alimento y basura

en todos los desechables, aluminios, bolsas para alimento y basura 3x2 en todos los cosméticos (excepto dermatológicos)

en todos los cosméticos (excepto dermatológicos) 3x2 en todo para tu mascota (excepto alimento húmedo y Precíssimo)

en todo para tu mascota (excepto alimento húmedo y Precíssimo) 3x2 en toda la paquetería de salchichonería (excepto Precíssimo)

en toda la paquetería de salchichonería (excepto Precíssimo) 3x2 en todas las comidas congeladas, helados y postres (excepto Precíssimo)

en todas las comidas congeladas, helados y postres (excepto Precíssimo) 3x2 en toda la calcetería para damas, niñas y bebés (excepto New Wave)

en toda la calcetería para damas, niñas y bebés (excepto New Wave) 4x3 en toda el agua mineral Topo Chico, Ciel y Cristal

en toda el agua mineral Topo Chico, Ciel y Cristal 4x3 en todas las botanas Sabritas, Barcel, Leo y Encanto mayores a 100 g

en todas las botanas Sabritas, Barcel, Leo y Encanto mayores a 100 g 4x3 en todos los refrescos de sabores Fanta, Sprite, Joya y Fresca de 600 ml a 3 L (excepto multiempaques)

en todos los refrescos de sabores Fanta, Sprite, Joya y Fresca de 600 ml a 3 L (excepto multiempaques) 4x2 en todas las gelatinas y flanes en polvo

en todas las gelatinas y flanes en polvo 4x2 en todas las llantas para auto (no incluye Rin, vigencia del 12 al 15 de julio)

en todas las llantas para auto (no incluye Rin, vigencia del 12 al 15 de julio) 4x2 en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos para auto (vigencia del 12 al 15 de julio)

en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos para auto (vigencia del 12 al 15 de julio) 2x1 en toda la ropa interior para caballero y niño (excepto New Wave y liquidación, vigencia al 13 de julio)

en toda la ropa interior para caballero y niño (excepto New Wave y liquidación, vigencia al 13 de julio) 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar (excepto Precíssimo)

Descuentos Directos y Precios Especiales

Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites comestibles (excepto Precíssimo)

en todos los aceites comestibles (excepto Precíssimo) Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todo el papel higiénico (excepto Precíssimo)

en todo el papel higiénico (excepto Precíssimo) Compra 1 y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los bloqueadores y bronceadores

en todos los bloqueadores y bronceadores 30% de descuento en todo el departamento de blancos (excepto colchones y Home Basics)

en todo el departamento de blancos (excepto colchones y Home Basics) 30% de descuento en toda la juguetería

en toda la juguetería 30% de descuento en todas las maletas y albercas

en todas las maletas y albercas 25% de descuento en todos los aires acondicionados y ventiladores

en todos los aires acondicionados y ventiladores 25% de descuento en toda la juguetería de importación

en toda la juguetería de importación 25% de descuento en toda la ropa marca Disney y Cherokee (excepto caballeros)

en toda la ropa marca Disney y Cherokee (excepto caballeros) Galleta Príncipe, Marías Doradas, Choxs, Mini Chokis o Bombonetes Marinela: A solo $10.00 cada una

Harina para hot cakes Pronto 800 g: De $63.00 a $49.90

Frijol peruano Verde Valle 900 g: De $62.00 a $49.90

Jugo Del Valle Edge 946 ml: De $28.00 a $21.90

Puré de papa Verde Valle 160 g: De $38.00 a $27.90

Bebida Powerade 1 L: En promoción a 2 por $54.00

Cerveza Barrilito 325 ml (6 pack botella): De $74.00 a $62.90

Cerveza Royal Dutch lager 250 ml: A solo $10.00

Agua natural Bonafont 1.65 L (incluye 350 ml gratis): A solo $15.90

Leche UHT Santa Clara deslactosada (3 pack 1 L) + galletas Oreo 252 g: Todo por $119.90

Leche UHT Valley Foods 1 L (6 pack): Todo por $139.00

Yoghurt batido Oikos 900 g: De $100.00 a $82.90

Danonino fresa 8 pack: De $48.00 a $36.90

Margarina con o sin sal Primavera 400 g: De $87.00 a $69.90

Tintes Nutrisse: En promoción a 2 por $109.00

Toallitas Huggies Cuidado Hidratante y Refrescante 160 pzas: De $92.00 a $74.90

Blanqueador Clorox regular 5.8 L: De $72.00 a $57.90

Limpiador original azul Windex 640 ml: De $79.00 a $54.90

Limpiador Pledge muebles madera aerosol 333 g: De $101.00 a $79.90

Limpiador Pinol 1.65 L: De $50.00 a $37.00

Servilleta Suavel 380 pzas: De $48.00 a $35.00

Toalla papel de cocina Quality Day (240 hojas dobles): A solo $22.90

Arena para gato Trainer’s Choice 5 kg: A solo $63.90

Alimento para perro Mainstay 20 kg: De $679.00 a $499.00

Pantallas, Línea Blanca y Videojuegos

Pantalla LG 75″ UHD TV AI ThinQ Smart TV: Reducida de $16,590 a $12,990

Pantalla LG 60″ UHD 4K Smart TV: Reducida de $11,990 a $8,490

Smart TV Vios 50″ UHD 4K: Reducida de $7,890 a $4,990

Refrigerador duplex inverter 17 p3 Midea: Reducido de $20,490 a $11,990

Refrigerador automático 15p³ Inverter Midea: Reducido de $14,990 a $9,990

Lavadora automática Whirlpool 19 kg: Reducida de $10,590 a $7,990 o de $13,290 a $10,290 según versión

Lavasecadora LG carga frontal (12 kg lavado / 7 kg secado): De $14,990 a $10,990

Microondas 0.7p³ 20 L. Oster: Reducido de $1,890 a $1,290

Colchón Gala Lord: Individual a $1,699 y Matrimonial a $2,199

Lavadora automática Vios Home 24 kg: A solo $10,990

Consola PS5 Digital Slim Astro Bot / Gran Turismo 7 Bundle (825 GB): Reducida de $11,590 a $9,990

Exclusivo en Línea (Soriana.com) y Cupones

Cupón GANACONJULIO200JL26: $200 de descuento en compra mínima de $1,300 (vigencia del 10 al 16 de julio)

También hay promociones con Puntos Soriana YA

Los clientes inscritos en el programa de lealtad pueden acceder a precios preferenciales al utilizar sus Puntos Soriana YA.

Durante esta edición de Julio Regalado, algunos alimentos y productos de uso cotidiano cuentan con precios especiales al canjear cierta cantidad de puntos, una estrategia que permite obtener un ahorro adicional sobre las promociones ya existentes.

Canje con Puntos Soriana YA

12 pack de cerveza en lata Modelo Especial, Michelob, Amstel, Coors, Victoria o Corona: $119.90 con 300 puntos

con 300 puntos Atún en agua o aceite Dolores 140 g: De $25.90 a $11.90 con 50 puntos

Café liofilizado Valley Foods 180 g: $99.00 con 100 puntos

con 100 puntos Galleta Marías Gamesa 510 g: De $60.00 a $37.00 con 50 puntos

Pañales Baby Essentials (etapas 4 a 7): A solo $349.00 con 300 puntos

Aromatizantes aerosol Febreze (230 g a 250 g): De $110.00 a $59.90 con 50 puntos

Insecticida Raid aerosol Max, Casa y Jardín 400 ml: A solo $68.90 con 50 puntos

Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos): De $94.50 a $58.90 con 50 puntos

Lavatrastes Axion líquido limón 1.4 L: De $103.00 a $53.90 con 50 puntos

Gel fijador Xtreme 500 g: De $154.00 a $35.90 con 50 puntos

Shampoo 2 en 1 Optims 700 ml: De $100.00 a $56.90 con 50 puntos

Detergente regular Ariel 37 cargas (4.5 kg): A solo $149.90 con 50 puntos

Alimento para perro Dog Chow 10 kg: De $599.00 a $399.90 con 50 puntos

¿Hasta cuándo estarán vigentes estas ofertas?

Las promociones de esta etapa de Julio Regalado 2026 estarán disponibles hasta el miércoles 16 de julio, aunque algunos descuentos especiales pueden tener fechas distintas o aplicar únicamente en determinados días.

Por ello, antes de acudir a la tienda, conviene revisar la vigencia específica de cada promoción y confirmar la disponibilidad de los productos en la sucursal más cercana.

Consejos para aprovechar mejor Julio Regalado

Si quieres obtener el mayor beneficio durante esta temporada de descuentos, considera estas recomendaciones:

Haz una lista antes de ir al supermercado.

Compara si las promociones por volumen realmente representan un ahorro.

Aprovecha los descuentos en productos no perecederos que consumes con frecuencia.

Si formas parte del programa de recompensas, utiliza tus Puntos Soriana YA cuando existan promociones adicionales.

cuando existan promociones adicionales. Revisa las vigencias para evitar llegar cuando una oferta ya terminó.

Con promociones que abarcan desde alimentos hasta productos para el hogar, Julio Regalado continúa siendo una de las campañas comerciales más importantes del verano para quienes buscan ahorrar en sus compras semanales.