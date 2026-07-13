Lotenal conmemora con un billete los 90 años de la Escuela Normal Superior de México

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la conmemoración por el 90 aniversario de la ENSM (Especial)

Homenaje a la ENSM — La Lotería Nacional (Lotenal) presentó este lunes el billete del Sorteo Superior No. 2892 para celebrar el 90 Aniversario de la Escuela Normal Superior de México (ENSM) y en reconocimiento a una trayectoria que comenzó en 1936 y se ha afianzado como pilar académico que profesionalizó la educación secundaria.

La develación del billete estuvo encabezada por la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Angélica Noemí Juárez Pérez; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; y el director de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), Gonzalo López Rueda.

El Sorteo Superior No. 2892 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios; se realizará el viernes 31 de julio del presente año.

Olivia Salomón dijo que a Lotería Nacional le honra dedicar este billete conmemorativo a la trayectoria de esta institución fundamental en la historia de la educación pública del país y apuntó que este momento histórico que vive el país, el humanismo mexicano es parte de una convicción profunda y que con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la educación pública se coloca en el centro, impulsando la enseñanza científica, humanista, incluyente y con profundo sentido social, “porque educar también es construir bienestar, reducir desigualdades y abrir caminos para que nadie se quede atrás”.

Asimismo, la titular de la Lotería Nacional, señaló que a través de un sorteo y un billete conmemorativo, se rinde homenaje a la Escuela Normal Superior de México y con ella, a todas las maestras y maestros que han dedicado su vida a formar generaciones de mexicanas y mexicanos, “porque quien educa a una persona transforma una vida, pero quien educa a un pueblo, transforma el destino de una nación”.

Por su parte, la subsecretaria de la SEP, Angélica Noemí Juárez Pérez, egresada de la propia institución, recordó que la ENSM fue clave en la consolidación del sistema educativo nacional surgido tras la Revolución, así como en la defensa de una educación pública, obligatoria y gratuita, además de haber estado presente en los grandes movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX.

Señaló también que este año coinciden dos conmemoraciones ligadas a la historia de la educación pública: el centenario de la educación secundaria en México y los 90 años de la Escuela Normal Superior, institución que surgió para formar a los docentes que ese nuevo nivel educativo demandaba.

La Crónica de Hoy 2026