Coastoil Dynamic: el operador privado que impulsa el suministro de gas natural de México

Coastoil Dynamic es una empresa privada mexicana fundada en 2016 que opera una parte crítica de la infraestructura de gas natural del país. Desde Boca del Río, Veracruz, gestiona cerca del 70% de la producción y el procesamiento del campo Ixachi, uno de los yacimientos de gas más relevantes de México.

Con alrededor de 250 profesionales especializados y una cartera de contratos de largo plazo en el sector energético nacional, la compañía opera dos complejos de procesamiento en Ixachi con una capacidad combinada de más de 525 millones de pies cúbicos por día, incluyendo una de las primeras plantas criogénicas privadas en México. Juntas suman una confiabilidad operativa del 99.54%.

Coastoil Dynamic es una empresa privada mexicana fundada en 2016.

La tecnología no es un detalle menor. Los sistemas de endulzamiento de Coastoil Dynamic remueven compuestos como el CO₂ y el H₂S hasta niveles que cumplen y superan la norma mexicana, permitiendo entregar gas de calidad directa al sistema de transporte nacional operado por CENAGAS. En un sector donde la calidad del gas define la viabilidad de toda la cadena, eso es una ventaja competitiva real.

“Coastoil Dynamic representa la capacidad del sector privado mexicano para operar infraestructura energética crítica con estándares de clase mundial. En Ixachi lo demostramos todos los días” señaló Andrés Botas, Admin. & Finance Manager de Coastoil Dynamic.

El desempeño en seguridad es igualmente notable: la empresa acumula casi 20,000 horas de capacitación en salud, seguridad y medio ambiente solo en 2024. Opera bajo certificaciones ISO en calidad, medio ambiente y seguridad laboral, y es signataria del Pacto Global de Naciones Unidas.

Su compromiso social en la región también es relevante. La empresa ha generado más de 2,000 empleos locales durante las fases de construcción de sus proyectos, invertido 3.5 millones de dólares en programas comunitarios y contribuido a la protección de 7,126 tortugas marinas en el Golfo de México.

Lo que Coastoil Dynamic representa es la evidencia de que el sector privado mexicano puede operar infraestructura energética crítica con resultados medibles y verificables, contribuyendo al abasto confiable de gas natural que demanda el desarrollo industrial del país.