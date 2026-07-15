El viernes llega a Japón carguero con un millón de barriles de crudo mexicano

Un millón de barriles de crudo de Pemex van rumbo a refinerías de Japón (marinetraffic.com)

Crisis bélica — Derivado de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha agravado los envíos de petróleo a varias naciones, este viernes se espera llegue a Japón el primer cargamento de crudo mexicano con un millón de barriles de Pemex y comprado ⁠por la empresa Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy, destacó el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) japonés.

De acuerdo con la dependencia nipona, de lo que hizo eco la agencia Reuters, la embarcación que transporta el petróleo mexicano se encuentra en camino y se tiene previsto que llegue a territorio japonés este 17 de julio.

El Ministerio de Industria nipón destacó que la compra de crudo a México es una de las alternativas que tienen sobre la mesa para no depender de los envíos iraníes y estadounidenses que enfrentan un conflicto bélico que ha frenado todos los envíos.

CRISIS BÉLICA

La medida, de acuerdo con la fuente, marcaría la primera entrega de Petróleos Mexicanos a Japón desde que en febrero de este año detonó la crisis bélica en el estrecho de Ormuz contra el régimen de los Ayatolás.

Autoridades niponas señalaron a medios internacionales que para el envío de este crudo mexicano y evitar zonas de alto riesgo en las rutas comerciales tradicionales, por el conflicto armado, el carguero cambió su ruta tradicional y rodeando por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, lo que significó una travesía más larga desde el Golfo de México.

Reportes logísticos para el traslado del petróleo destacan que éste se entregará en la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, y los remanentes se llevarán a la refinería de Chiba, cerca de Tokio.

ANTECEDENTE

En abril pasado se informó que el Gobierno de Japón acordó comprar un millón de barriles de crudo a México, como parte de su estrategia para diversificar su fuente de proveedores y no depender en tanta medida del petróleo estadounidense.

El cierre del estrecho de Ormuz genera que al menos 20 millones de barriles de petróleo al día no puedan llegar a su destino, lo que empieza a generar una crisis de hidrocarburos mundial.

El acuerdo se alcanzó tras una conversación telefónica entre la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi y la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde el gobierno mexicano señaló que la venta de este crudo es de un excedente que no estaba contemplado en las refinerías del país.

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