Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 15 de julio: estas son las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Cada semana hay un día que muchos consumidores esperan para surtir la despensa sin afectar tanto el presupuesto. Este miércoles 15 de julio, La Comer y Fresko renovaron su tradicional Miércoles de Plaza, una campaña que concentra descuentos en alimentos frescos y productos de alta rotación en las cocinas mexicanas.
Si estabas pensando en comprar frutas, verduras o carne para los próximos días, esta jornada puede convertirse en una buena oportunidad para aprovechar precios especiales antes del fin de semana. Como suele ocurrir, algunas promociones pueden variar dependiendo de la sucursal y la región del país.
¿Cuáles son las mejores ofertas del Miércoles de Plaza del 15 de julio?
Entre los productos con precios más atractivos para este miércoles destacan los siguientes:
Frutas y verduras
- Jitomate Saladet a $16.90 el kilo
- Cebolla blanca a $24.90 el kilo
- Papaya Maradol a $24.90 el kilo
- Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo
- Naranja Valencia a $29.90 el kilo
- Fresa a $59.90 la pieza
- Piña Miel a $29.90 el kilo
- Zanahoria a $19.90 el kilo
- Jícama a $29.90 el kilo
- Chayote sin espinas a $19.90 el kilo
- Nopales a $29.90 el kilo
- Mango Paraíso a $29.90 el kilo
- Espinacas a $7.90 el manojo
- Brócoli a $39.90 el kilo
- Mamey a $39.90 el kilo
- Cereza a $89.90 el kilo
- Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo
- Calabaza Italiana a $34.90 el kilo
- Aguacate Hass a $89.90 el kilo
- Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
- Guayaba a $49.90 el kilo
- Sandía Charleston a $10.90 el kilo
- Pera de Anjou a $69.90 el kilo
- Durazno Melocotón a $89.90 el kilo
- Ciruela Nubiana a $89.90 el kilo
- Chile Poblano a $39.90 el kilo
- Tuna blanca a $45.90 el kilo
- Melón Chino a $29.90 el kilo
- Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo
- Plátano Tabasco a $24.90 el kilo
- Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $79.00 el kilo
- Molida de Pavo Selecto a $169.70 el kilo
- Filete de Salmón a $369.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo
Consejos para aprovechar mejor las promociones
Aunque las ofertas son atractivas, vale la pena planear las compras para obtener un mayor ahorro.
- Haz una lista antes de salir
- Compara precios por kilo
- Compra productos de temporada
- Compra lo más temprano posible
- Aprovecha los productos de temporada
¿Las promociones son iguales en todas las sucursales?
No necesariamente. La Comer señala que algunos precios pueden modificarse dependiendo de la ciudad, la disponibilidad de inventario y la sucursal donde se realice la compra. Por ello, antes de acudir al super, conviene verificar la existencia de los productos en tu tienda más cercana o consultar la disponibilidad en el servicio de compra en línea.