Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 15 de julio: estas son las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Cada semana hay un día que muchos consumidores esperan para surtir la despensa sin afectar tanto el presupuesto. Este miércoles 15 de julio, La Comer y Fresko renovaron su tradicional Miércoles de Plaza, una campaña que concentra descuentos en alimentos frescos y productos de alta rotación en las cocinas mexicanas.

Si estabas pensando en comprar frutas, verduras o carne para los próximos días, esta jornada puede convertirse en una buena oportunidad para aprovechar precios especiales antes del fin de semana. Como suele ocurrir, algunas promociones pueden variar dependiendo de la sucursal y la región del país.

¿Cuáles son las mejores ofertas del Miércoles de Plaza del 15 de julio?

Entre los productos con precios más atractivos para este miércoles destacan los siguientes:

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $16.90 el kilo

Cebolla blanca a $24.90 el kilo

Papaya Maradol a $24.90 el kilo

Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo

Naranja Valencia a $29.90 el kilo

Fresa a $59.90 la pieza

Piña Miel a $29.90 el kilo

Zanahoria a $19.90 el kilo

Jícama a $29.90 el kilo

Chayote sin espinas a $19.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Mango Paraíso a $29.90 el kilo

Espinacas a $7.90 el manojo

Brócoli a $39.90 el kilo

Mamey a $39.90 el kilo

Cereza a $89.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo

Calabaza Italiana a $34.90 el kilo

Aguacate Hass a $89.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Guayaba a $49.90 el kilo

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Pera de Anjou a $69.90 el kilo

Durazno Melocotón a $89.90 el kilo

Ciruela Nubiana a $89.90 el kilo

Chile Poblano a $39.90 el kilo

Tuna blanca a $45.90 el kilo

Melón Chino a $29.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $79.00 el kilo

Molida de Pavo Selecto a $169.70 el kilo

Filete de Salmón a $369.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo

Consejos para aprovechar mejor las promociones

Aunque las ofertas son atractivas, vale la pena planear las compras para obtener un mayor ahorro.

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¿Las promociones son iguales en todas las sucursales?

No necesariamente. La Comer señala que algunos precios pueden modificarse dependiendo de la ciudad, la disponibilidad de inventario y la sucursal donde se realice la compra. Por ello, antes de acudir al super, conviene verificar la existencia de los productos en tu tienda más cercana o consultar la disponibilidad en el servicio de compra en línea.