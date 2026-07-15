Rodrigo Molina Rueda se convierte en el ganador de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano 2026

Rodrigo Molina Rueda

Cemex anunció a Rodrigo Jerónimo Molina Rueda como ganador de la edición 2026 de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano. Se trata de un joven mexicano que fue elegido entre 52 candidatos, por un jurado integrado por destacados profesionistas de la arquitectura del país..

La beca a la que se volvió acreedor, es considerada, dentro del gremio de arquitectos, una de las más destacadas del mundo y la más completa en el país y América Latina. Consiste en un apoyo de hasta dos millones de pesos para cursar un posgrado en el extranjero, con una cobertura que permite a los beneficiarios dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Gracias a este respaldo, Molina Rueda realizará el Master of Architecture (MArch) Environmental Design en la University of Calgary, Canadá.

Rodrigo Molina Rueda, de 29 años, es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2024 fundó Baliza Studio, un despacho dedicado al diseño de vivienda unifamiliar y multifamiliar, así como de edificios públicos, con un enfoque en paisaje, diseño sistémico e investigación aplicada.

Antes de crear su estudio, colaboró en CO Arquitectura, donde lideró proyectos de vivienda horizontal y desarrollos comerciales. También formó parte de R-Zero Studio y Arquimia, además de integrarse a MMMZS Collective, un colectivo internacional enfocado en proyectos de arquitectura.

Su trayectoria incluye premios en certámenes internacionales de arquitectura en Corea del Sur, China y Filipinas, con propuestas reconocidas por su calidad e innovación y que se materializaron o formaron parte de exposiciones internacionales.

Desde hace 19 años, la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano impulsa la formación de arquitectos mexicanos mediante estudios de posgrado en universidades de prestigio internacional. Honra el legado del arquitecto Marcelo Zambrano y promueve el desarrollo de profesionales que contribuyen al futuro de la arquitectura en México.

La selección del ganador estuvo a cargo de los arquitectos Alejandro Rivadeneyra, Augusto Quijano, Diego Ricalde, Fernanda Canales, Isaac Broid, Javier Sánchez, Mauricio Rocha y Jimena Hogrebe, presidenta del Consejo de la Beca Arq. Marcelo Zambrano.