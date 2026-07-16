Cambiando vidas a través de la movilidad: la apuesta social de Fundación Turbofin y Dr. Sonrisas

Para miles de niñas, niños y adolescentes que enfrentan enfermedades complejas, el entorno hospitalario forma parte de una realidad que implica retos importantes para ellos y sus familias, con efectos en su rutina, bienestar emocional y vida cotidiana. Bajo esa premisa, Fundación Turbofin y Fundación Dr. Sonrisas mantienen una alianza que facilita el traslado de pacientes y sus familias hacia experiencias diseñadas para ofrecerles momentos de recreación, fortalecer sus vínculos familiares y contribuir a su bienestar.
Fundación Turbofin es una asociación civil creada en 2025 para canalizar recursos y capacidades operativas, particularmente en materia de movilidad, hacia proyectos de impacto social. Su objetivo es fortalecer el trabajo de otras organizaciones y reducir la barrera de la distancia en el acceso a servicios y programas sociales.
En alianza con Fundación Dr. Sonrisas, Fundación Turbofinpone a disposición soluciones de movilidad para acompañar a niñas, niños y adolescentes que atraviesan tratamientos médicos, permitiéndoles participar en experiencias recreativas diseñadas para cumplir sueños, fortalecer vínculos familiares y crear momentos positivos durante sus procesos de recuperación.
A lo largo del año, ambas organizaciones han trabajado conjuntamente en acciones que han permitido realizar traslados especiales para pacientes y sus familias, facilitando su participación en actividades recreativas y experiencias significativas.
Estas iniciativas han beneficiado a más de 221 personas entre pacientes y familiares. Sin embargo, el verdadero impacto se refleja en las historias detrás de cada traslado. En marzo, por ejemplo, Fernanda Nava, de 11 años y paciente del Hospital Infantil de México, disfrutó junto con su familia de un fin de semana en Cocoyoc.
Posteriormente, Liam Rodríguez, de seis años, vivió una experiencia en un parque acuático como parte de las actividades organizadas por la asociación. Asimismo, se realizaron traslados de pacientes con leucemia y otras enfermedades complejas hacia un parque temático en Puebla, donde pudieron compartir una jornada de diversión y convivencia junto a sus familias.
La colaboración también estuvo presente en el Día de la Sonrisa 2026, una de las actividades más representativas de Fundación Dr. Sonrisas, donde Fundación Turbofincontribuyó con la logística de movilidad para que niñas, niños y sus familias pudieran participar en una jornada enfocada en la recreación y la convivencia.
La alianza entre Fundación Turbofin y Fundación Dr. Sonrisas demuestra que el impacto social puede generarse al sumar capacidades, conocimiento y recursos en favor de quienes más lo necesitan. A través de la movilidad, ambas organizaciones trabajan para acercar oportunidades, crear experiencias memorables y contribuir a mejorar la calidad de vida de más familias.