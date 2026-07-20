GCMA señala que México ha aumentado su dependencia del maíz importado

México aumenta su dependencia del maíz importado

Según informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en los primeros seis meses del año, México importó cerca de 23.9 millones de toneladas de granos y oleaginosas, un aumento de 6.3% respecto al mismo periodo de 2025. Se trata del mayor volumen para un primer semestre en más de una década.

El valor de estas compras ascendió a 7,581 millones de dólares, el segundo monto más alto del que se tiene registro para un primer semestre, solo por debajo de 2022, cuando los precios internacionales de los alimentos se dispararon tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con información del GCMA, el incremento fue impulsado principalmente por las compras de granos de maíz, que crecieron 8.6%, de soya, con un alza de 9.8%, de pasta de soya, que aumentó 34.1% y de canola, cuyas importaciones avanzaron 10.6%.

Es destacable el caso del maíz, grano del que el país importó 12.3 millones de toneladas durante el primer semestre, el mayor volumen registrado para los primeros seis meses de un año.

No obstante, la mayor parte de las compras correspondió a maíz amarillo, utilizado principalmente para la alimentación animal. Con ello, México se mantiene como el mayor importador mundial de este grano.

“México continúa siendo el mayor importador mundial de maíz, situación que refleja la insuficiencia de la producción nacional para abastecer la creciente demanda pecuaria e industrial”, señaló el GCMA.

El GCMA advirtió que el fuerte crecimiento de las importaciones muestra un debilitamiento de la producción nacional, mientras la demanda interna continúa en aumento.

De acuerdo con el organismo, la debilidad de la producción responde a la “ausencia de políticas públicas que otorguen certidumbre para invertir y producir”.

“También persiste la ausencia de mecanismos eficaces de comercialización que aseguren la colocación oportuna de las cosechas y eviten que los productores enfrenten descuentos excesivos o incertidumbre al momento de vender su producción”, indicó el GCMA.