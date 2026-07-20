¿Cuáles son los bancos que emiten más tarjetas de crédito en México? Plata se mete al top 3

Banco Plata Una de las opciones de banca más populares en México. (bancoplata.mx)

Banco Plata se ha convertido en uno de los bancos más populares en México para tarjetas de crédito. ¿En qué posición se encuentra y a qué se debe su ascenso?

Los bancos con más contratos en México y la posición de Banco Plata en el país

El panorama bancario en México ha sido sacudido por la entrada al mercado de tecnología financiera, conocida como fintech, que han resultado en neobancos completamente digitales. Tan sólo hace una semanas, Nu consiguió la aprobación de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CMBV) para operar como banco digital, permitiendo nuevas operaciones que previamente no se encontraban disponibles.

Algo similar se ha visto con Banco Plata, empresa que ha observado un crecimiento explosivo desde su creación en 2021. Al ser una red bancaria cien por ciento digital, ofrece a sus usuarios conveniencia y mayores beneficios. Logró consolidarse como un banco en marzo de este año y ya es uno de los que cuentan con más contratos y más tarjetas emitidas.

BBVA y Banamex encabezan la lista, con alrededor de 11.8 millones de contratos y 10 millones de contratos respectivamente. Plata se queda con el tercer lugar por encima de bancos como Santander y Banorte, con más de 6.4 millones de contratos. Tan sólo desde marzo, han emitido 341,000 plásticos.

Banco Plata también anunció este mes una red de 300 cajeros que planean desplegar este año. Esto significa que no sólo buscan posicionarse como una de las mejores opciones para la banca digital, sino también desarrollar infraestructura física que permita a sus clientes manejar efectivo y realizar otras operaciones sin intermediarios.

En un panorama en que el crédito crece a nivel históricos, el siguiente paso para Banco Plata será mantener una cartera saludable con un índice bajo de morosidad.