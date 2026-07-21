Actividad económica de México habría mostrado ligero crecimiento de 0.2% durante junio

La actividad económica de México habría registrado un ligero avance durante junio de 2026, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo informó que la economía nacional habría crecido 0.2 por ciento en comparación con mayo, lo que representa un moderada recuperación después de la caída registrada en el mes antrior.

Los datos fueron dados a conocer mediante el Indicadador Oportuno de la Actividad Económica (OIAE), una herramienta que permite conocer de manera anticipada el comportamiento de la economía antes de que se publiquen los resulados oficiales del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

De acuerdo a Inegi, el crecimiento estimado de 0.2 por ciento mensula refleja que la actividada productiva del país retomó un ligero dinamismo durante junio, luego de que en mayo estimara un retroceso de 0.3 por ciento. Esta cifra fue incluso más baja que la previsión inicial,. la cual apuntaba a un estancamiento de la economía durante ese mes.

En términos anuales, es decir, al comparar junio de 2026 con el mismo mes de 2025, el IOAE estima un crecimiento de 1.7 por ciento para la actividad económica del país. Este resultado muestra un mejor desempeño respecto a meses anteriores y refleja una recuperación gradual en distintos sectores productivos.

El informe también señala que tanto las actividades secundarias, relacionadas con la industria y la manufactura, como las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios, habrían aumentado 0.2 por ciento respecto al mes previo, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad.

En la comparación anual, las actividades secundarias tendrían un crecimiento estimado de 0.5 por ciento, mientras que las terciarias mostrarían un incremento de 2.2 por ciento. Este último sector continúa siendo uno de los principales impulsores de la economía nacional debido al peso que tienen el comercio y los servicios en el Producto Interno Bruto (PIB).

El Inegi explicó que el IOAE y el IGAE no consideran las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal, por lo que sus estimaciones se enfocan únicamente en los sectores industrial y de servicios.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica tiene como objetivo ofrecer una estimación preliminar de comportamiento económico del país semanas antes de que se publiquen los datos oficiales del IGAE, lo que permite a especialistas, empresas y autoridades contar con información más rápida para analizar la evolución de la economía.

De acuerdo con cifras observadas previamente por el Inegi, el IGAE correspondiente a abril mostró un crecimiento mensual de 1.2 por ciento y un avance anual de 2.2 por ciento, resultados que marcaron una recuperación después de un inicio de año con variaciones moderadas.

Ahora, las estimaciones para junio apuntan a que la economía mexicana mantuvo una tendencia positiva, aunque con un crecimiento limitado. Especialistas consideran que este comportamiento refleja un entorno económico que continúa enfrentando desafíos, pero que muestra señales de estabilidad en sectores como el comercio, los servicios y parte de la actividad industrial.

El Inegi informó que los datos definitivos del IGAE de mayo serán publicados este jueves, mientras que las cifras oficiales correspondientes a junio se darán a conocer el próximo 24 de agosto. Estos resultados permitirán confirmar si las estimaciones del IOAE coinciden con el desempeño real de la economía mexicana durante el sexto mes del año.

Con estas cifras preliminares, la economía nacional mantiene una trayectoria de crecimiento moderado, impulsada principalmente por el sector de servicios, aunque todavía enfrenta el reto de consolidar una recuperación más sólida en los próximos meses.